台東縣府譴責後 饒慶鈴秘書續辦縣政說明會宣講反罷免

饒慶鈴秘書洪威光昨晚在關山辦說明會反罷免，立委黃建賓（背對著背心站者）到場爭取支持。（挫賓總部提供）

2025/07/08 09:56

〔記者黃明堂／台東報導〕台東挫賓總部昨天質疑縣政府連辦19場縣政說明會，實則為黃建賓辦反罷免宣講，縣府聲明並非縣府所辦，而是縣長秘書洪威光自行協辦，並譴責洪威光擅用縣政名義及擅用縣長肖像；但縣府譴責之後，洪威光昨天仍續在關山辦說明會，宣講反罷免及送反罷免小物；挫賓總部對於縣府既切割又縱容的作法感到不解，洪威光則向媒體表示自己是用下班時間，對於縣府要如何處理沒有意見。

縣府則表示，昨天譴責洪威光是針對他擅用縣府名義及未經授權使用縣長肖像，至於他利用下班時間宣講個人的理念，予以尊重。

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挫賓行動罷免總部表示，台東縣政說明會自6月18日起到7月17日，在台東市區、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮共排定19場，由縣長饒慶鈴的行程秘書擔任主持人，並邀國民黨縣黨部主委吳秀華、黃建賓到場宣講，名義是縣政說明會，但現場皆為反罷免旗幟及反罷免小物，明顯違反行政中立。

台東縣府昨天上午澄清，活動是由洪威光於下班時間，在未經機關授權之個人名義協助籌辦。其擅自以「縣政說明會」為名，並使用縣長肖像、縣府標誌等官方圖像，對外邀集民眾參與，已造成社會誤解與行政中立之混淆。對此，縣府表達遺憾，並予以嚴正譴責。

挫賓總部今天表示，昨天指控縣府黨政不分後，必須要給縣府一個讚，快速切割並嚴正譴責，調查後發現是縣長行程秘書擅用縣政之名與饒慶鈴縣長照片，為黃建賓的反罷免宣講包裝，造成社會誤解與行政中立混淆，任何未經核可即擅用縣政名義、圖像或借用縣府形象進行政治性宣傳的行為，均違反行政倫理與社會信賴，人事處會做後續評估，看是否送考紀會議處。

不過，挫賓總部表示，縣府的話都說到這樣了，該名行程秘書依然不顧黨政不分疑慮，昨天晚間，仍依「台東縣政說明會」海報內容，在關山鎮里壠里活動中心進行反罷免宣講，19場的假縣政說明已辦完12場，未來還有7場反罷免宣講會在台東市南榮里、卑南里、永樂里、中心里及卑南鄉溫泉村、太平村及北四村（初鹿、明峰、嘉豐、美農四村）進行，呼籲台東鄉親不要上當受騙，避免縣府蒙受不白之冤，讓民眾誤以為縣府黨政不分。

挫賓總部說，台東的罷免資訊常常被大家忽略，但多虧許多台東鄉親提供的資訊，不論是洗潔精、娜路灣下午茶，或是假縣政說明真反罷免宣講，在在證明，黃建賓委員與他身邊的人，一再的做出違反常理的事，利用自身高度矇騙台東民眾，就為了不被罷免，會把選民當笨蛋在經營的民意代表，是最糟糕的政治人物。

台東縣長行程秘書洪威光昨天白天被縣府譴責後，昨晚仍舊在關山鎮辦說明會反罷免。（挫賓總部提供）

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