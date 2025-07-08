民團籲罷免投票前勿通過爭議法案 藍委：尊重但勿人云亦云

台灣公民陣線等團體訴求藍白立委於罷免投票前，不應通過重大爭議法案，包括普發現金等，國民黨團立委葛如鈞（左）今表示，普發現金等法案都是過去民進黨支持的，尊重公民意思，但希望大家查證事實，不要人云亦云。（記者塗建榮攝）

2025/07/08 11:11

〔記者林欣漢／台北報導〕台灣公民陣線等團體號召726罷免投票前要重回立院集會，並訴求藍白立委於罷免投票前，不應通過重大爭議法案，包括普發現金、涉及不在籍投票的選罷法、地方制度法等，對此，國民黨團立委葛如鈞今表示，普發現金、不在籍投票等法案，都是過去民進黨全部支持的，尊重公民的意思，但是希望大家學會使用Google找尋資料查證事實，不要人云亦云。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，尊重罷免權，不同意罷免；國民黨立委林沛祥也說，尊重不同公民團體的表達權利。

請繼續往下閱讀...

不過林沛祥認為，近期所推動的法案如普發現金、地方制度法等，並非政治鬥爭，而是與人民生活息息相關的民生議題。台灣目前正面臨內外交迫的經濟挑戰，包括關稅壓力、匯率波動，在這樣的情況下，我們更應該苦民所苦，協助國人度過難關。

林沛祥強調，即使面對惡性罷免，自己仍然是經由民選的立法委員，肩負民眾的託付。只要一天還在任內，就會堅守職責，傾聽民意、監督中央、為民發聲，這才是身為立法委員應有的本分。

葛如鈞指出，稍早立法院長韓國瑜才敲槌三讀通過運動產業發展條例修法，9月有機會成立運動部，這難道是空轉嗎？目前仍卡在委員會的AI基本法，民進黨立委拿兒少出來杯葛，說要進行AI對兒少的影響性評估，從2018年時任行政院長賴清德評估到現在，還未評估出來嗎？拿這個來阻擋AI基本法出委員會的理由嗎？數發部說7月15日要提出部版，希望21日有機會審議，都會提出附帶決議，要政府做AI對兒少的影響性評估，且每隔一段時間都要做，這是空轉嗎？

葛如鈞表示，放諸各國，每個國家的領導人都在做經濟、能源、民生的全力加速，民進黨則是在全力加溫大惡罷，人民是看不下去的。

相關新聞請見：

民團號召青鳥7/10回防立院 籲藍白「看守國會」停審爭議法案

暫緩爭議法案！痛斥藍白癱瘓憲政體制 公督盟籲民眾看清真相

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法