分析小草如何被操弄 李忠憲：成熟的人不怕看見自己的荒謬

成功大學教授李忠憲。（資料照）

2025/07/08 11:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕針對民眾黨支持者強調前台北市長、前民眾黨主席柯文哲在京華城案的「無罪推定」，成功大學教授李忠憲認為小草主要被「被害者敘事」與「自欺欺人」迷惑與操控，而成熟的人不怕看見自己的荒謬，因為唯有承擔錯誤，才有改變未來的可能。而當被害者敘事與自欺欺人成為習慣，真相就再也進不來了。

李忠憲在臉書PO文表示，關於柯文哲的官司，小草不斷強調「無罪推定」，但對司法概念卻充滿扭曲。黃國昌等人為了權力，早把自己學過的司法常識拋到一邊，反而用仇恨言論把一切都推給民進黨和賴清德。他們講這些話時當然滿載情感，甚至帶著一點虛假的溫暖，社群媒體上許多有心操作的粉專和假新聞農場，經常炮製看似催淚的小故事，卻完全缺乏真實感，和許美華版面分享的真實志工故事相比，差別如天壤之別。

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李忠憲分析，這些主要用什麼手段來迷惑操控小草？不少朋友用邪教兩個字加以解釋，但具體的工具是什麼？人們為什麼願意相信這一切？這背後的心理機制耐人尋味，看起來主要的工具是「被害者敘事」與「自欺欺人」，這兩者相同的地方在「逃避責任」，無論是「被害者敘事」或「自欺欺人」，核心心理機制之一都是逃避責任，被害者敘事強調外在加害者，忽視不同事實或觀點；自欺欺人則選擇性接收資訊，讓現實符合內心期待。兩者都是防衛機制，目的都是保護自尊。

李忠憲指出，被害者敘事通常出現在群體中，用以鞏固內部認同，藉由「共同的敵人民進黨或賴清德」來強化內部團結。自欺欺人則更多是個人層面的心理防衛，可能引發認知失調現象，人們選擇欺騙自己以逃避自由帶來的責任。被害者敘事是一種惰性存在，但更具社會性；自欺欺人則通常是個體選擇不面對生命的荒謬與責任，被害者敘事可以強化「受害者心態」，使人反覆將挫折歸因於他人。自欺欺人則可能導致「習慣無助感」，使人喪失改變現狀的動力，被害者敘事常被用來製造對立、轉移焦點，例如：某些政治人物面對貪腐指控時，會聲稱遭「政治迫害」，藉以逃避法律與道德的審視。

李忠憲續指，自欺欺人在個人層面可能表現為拒絕承認自己對選擇和結果的責任，或過度樂觀地解讀現況。例如：投資失敗後自我安慰「只是時機不好」，而非檢討決策過程，被害者敘事與自欺欺人都是逃避責任、維護自尊的心理策略，但前者更具外向性、社會性，常被用作群體動員與政治操弄；後者則偏向內向、個人化，作為一種自我防衛機制。

李忠憲直言，真正的成熟在於接受現實、承擔責任，而不是把錯誤丟給別人或用謊言麻痺自己。感動不代表真實，仇恨不等於正義，喊得再大聲的無罪論定，也擋不住一個人對真相的背叛，成熟的人不怕看見自己的荒謬，因為唯有承擔錯誤，才有改變未來的可能。而當被害者敘事與自欺欺人成為習慣，真相就再也進不來了。

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