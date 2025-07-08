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    首頁　>　政治

    馳援「文山退葆」尹立：不再容忍不尊重民主的政治老爺

    尹立今奔赴台北市力挺「文山退葆」罷團，與志工們站在街頭向立委賴士葆喊話「夠了，你不能再代表文山」。（翻攝臉書）

    尹立今奔赴台北市力挺「文山退葆」罷團，與志工們站在街頭向立委賴士葆喊話「夠了，你不能再代表文山」。（翻攝臉書）

    2025/07/08 09:49

    〔記者王榮祥／高雄報導〕前罷韓四君子之一的尹立，今從高雄市奔赴台北市力挺「文山退葆」罷團，與志工們站在街頭向立委賴士葆喊話「夠了，你不能再代表文山」、「我們不再容忍不尊重民主的政治老爺」！

    尹立強調，這不是單純換個立委而已，加入罷免賴士葆，就是一起罷免傅崐萁、罷免黃國昌、罷免這個正在毀憲亂政的藍白國會。

    他提醒大家回想，傅崐萁怎麼搞延會？怎麼為自己逃避司法設下障礙？黃國昌又怎麼搞假改革、真鬥爭？這些人組成的，是一個完全不尊重民意、不在乎憲政、不願對話的國會黑箱集團，「而賴士葆就是這些人裡頭的資深打手！」

    尹立質疑賴士葆擋掉18歲公民權、歧視同性婚姻、凍結潛艦預算、還拿刪掉戰機經費當政績炫耀，「請問這種人是站在台灣人民這邊？還是站在對岸的需求那邊？」當共機天天擾台，賴士葆說「等20年買F-35都可以」；當台灣人民呼喊平權，他跳針講「嘎拉嘎拉」來羞辱同志；當憲改呼聲四起，他綁架公民權換黨意，不讓年輕人參與政治。

    尹立解讀他不只是個立委，他是藍白聯手反民主、反改革、反平權的象徵！而罷免賴士葆，就是對這些不肯改革、不尊重民主的政治老爺說「我們不再容忍」！

    尹立認為文山人很善良，民風很純樸，但不是「軟土」，讓他踩了20年都不會動，大家要站起來，因為這次不只是罷免一個人，這是台灣民主的自救行動，這是反對藍白賣台集團的第一戰，讓「反共護台」變成全民共識。

    尹立從高雄市奔赴台北市力挺「文山退葆」罷團。（翻攝臉書）

    尹立從高雄市奔赴台北市力挺「文山退葆」罷團。（翻攝臉書）

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