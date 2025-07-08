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    美國務院籲對話決定民航議題 分歧以非脅迫方式解決

    中國民航局宣布啟用W121銜接航路，美國國務院對此呼籲，分歧以非脅迫的方式解決，民航議題應透過對話決定。美國學者馬明漢則憂心，中國可能藉此研究將軍機偽裝成民航機、利用這些航線靠近台灣空域而不引發警覺的方式。（資料照）

    中國民航局宣布啟用W121銜接航路，美國國務院對此呼籲，分歧以非脅迫的方式解決，民航議題應透過對話決定。美國學者馬明漢則憂心，中國可能藉此研究將軍機偽裝成民航機、利用這些航線靠近台灣空域而不引發警覺的方式。（資料照）

    2025/07/08 13:46

    〔中央社〕中國民航局宣布啟用W121銜接航路，美國國務院對此呼籲，分歧以非脅迫的方式解決，民航議題應透過對話決定。美國學者馬明漢則憂心，中國可能藉此研究將軍機偽裝成民航機、利用這些航線靠近台灣空域而不引發警覺的方式。

    中國民航局6日片面宣布啟用M503航線W121銜接航路。陸委會指出，兩岸2015年協商達成共識，M503航路只可向南飛行且須西移6浬，3條銜接航路的啟用需經雙方溝通。然而北京已3度違反共識，片面改變現狀。

    對此，美國國務院一名發言人6日以書面簡短回應中央社表示，正如美國一貫聲明，「我們期待兩岸分歧能夠以和平、不受脅迫，且兩岸人民都能接受的方式解決」。有關民航及台海安全議題，應透過雙方對話來決定。

    中國2015年單方面劃設M503以來，因為貼近海峽中線牽動國防與飛安而爭議不斷，去年更宣布啟用由西向東運行的銜接線W122、W123，如今「3線全開」。智庫印太安全研究所（Institute for Indo-Pacific Security）高階研究主任馬明漢（Michael Mazza）指出，這既是象徵性，也具實質性的行動。

    象徵意義上，他今天對中央社表示，中國片面決定台海上空及周邊空域的航路，意在展示其對這片空域的主權主張。中方也希望藉此使台灣感到孤立，因為國際民航組織（ICAO）不會提出異議。

    中華民國是ICAO創始會員國，1971年因中國打壓而被迫退出聯合國後，即被排除於ICAO體系外。台灣2013年以ICAO理事會主席「特邀賓客」身分出席大會，但自2016年起因北京施壓而未再受邀。

    馬明漢說，實質上，這些航路對台灣而言事關國家安全，未來可能讓參與對台軍事行動的中國飛行員熟悉台海航線。中國也可能研究如何將軍機偽裝成民航機，並利用這些航線靠近台灣空域而不引發警報的方式。

    他指出，整體而言，中國對航線的操弄是其更大規模施壓、包圍台灣，並使台灣防衛作為複雜化的一環。

    陸委會6日批評北京片面啟用W121銜接航路，指不尊重兩岸共識及台灣民意，增加兩岸及區域不安，從現實情況來看也不見啟用此航路的正當性，要求儘速與台灣協商。（

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