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    國內外學界頻遭詐騙邀稿 顏擇雅：中共蒐集台灣輿情想研判未來走向

    近來國內外頻頻發生，有不知名人士冒充媒體或智庫單位向學者邀稿，且在稿件到手後就人間蒸發。學者對此分析，不排除可能與情報工作有關。圖為示意圖。（路透檔案照）

    近來國內外頻頻發生，有不知名人士冒充媒體或智庫單位向學者邀稿，且在稿件到手後就人間蒸發。學者對此分析，不排除可能與情報工作有關。圖為示意圖。（路透檔案照）

    2025/07/08 13:19

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導指出，國內外學界頻傳有不知名人士，冒充媒體或智庫單位向學者邀稿，但在稿件到手後就人間蒸發。學者對此分析，不排除可能與情報工作有關。作家顏擇雅對此也發文指出，這代表中共蒐集台灣輿情，已無法被現有民調數字滿足，也代表了中共在小英上台後搶去一堆邦交國，如今已發現完全打擊不了民進黨支持度了。

    媒體報導指出，近來國內外頻頻發生，有不知名人士冒充媒體或智庫單位向學者邀稿，議題包含台日中關係，或新教宗繼任後中梵台的外交走向等，但在稿件到手後這些人就人間蒸發。由於這些「騙稿」事件並未涉及金錢，而且議題多涉及外交及政治，因此學者分析，不排除可能與情報工作有關。

    顏擇雅在臉書發文指出，本來以為只有假冒地檢署、戶政事務所、銀行等單位打電話來，才可能是詐騙，但現在連台派媒體來約稿都要double-check一下了。她也直言「不過這是吾等有在寫政論的才有的煩惱」。

    顏擇雅認為，這也代表中共蒐集台灣輿情，已無法被現有民調數字滿足，也想研判未來走向，並當作政策參考。例如，要不要跟梵蒂岡建交，他們就想預先知道這對台灣輿情有何影響。

    顏擇雅表示，這代表什麼呢？這代表中共在小英上台後搶去一堆邦交國，如今已發現完全打擊不了民進黨支持度了。

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