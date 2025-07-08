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    屏東太陽能板遭颱風毀損 陳菁徽批：1億補助換來垃圾

    國民黨立委陳菁徽。（陳菁徽辦公室提供）

    國民黨立委陳菁徽。（陳菁徽辦公室提供）

    2025/07/08 10:08

    〔記者劉宛琳／台北報導〕丹娜絲颱風過境，屏東佳冬、枋寮面積達500平方公尺的海上浮動太陽能板遭大浪拍打毀損，導致黑色浮台結構體殘骸四散，綿延兩公里，嚴重污染海岸線。國民黨立委陳菁徽表示，經濟部曾花1億元補助，但這種毀損誇張的程度，曹操大軍火燒赤壁的艦隊都沒這麼長。

    對此事件，屏東縣府昨已要求廠商旭東「停工」，並針對旭東提出三大要求改善。包括要求旭東在48小時內完成平台結構清理，並立即停止施工。此外，廠商須徹底清除漂至岸邊及海上的所有構件，並重新提報審查，審查未通過前不得復工。

    陳菁徽指出，媒體踢爆該案場獲得經濟部能源署高達1億元補助，大家看得怵目驚心，結果經濟部晚上竟然發新聞稿說，「風光發電設施抗颱表現穩健 再生能源成能源安全後盾」大言不慚的補充，「經濟部能源署向國人報告，颱風來襲前已督導業者完成預防性檢查與防颱措施，並迅速完成災後巡檢」這種故意「公然胡扯」的說法，簡直就是在嘲笑國人的智商，國家的錢一秒變成垃圾，到底誰要負責，誰要下台，還是明天繼續補助？

    陳菁徽表示，案場的公司去年才有新聞指出，公司終於轉虧為盈，股價從30幾元大漲到123.5元，這完全就是印證大家一再批評的光電綠油油，這些光電公司可以轉虧為盈，不是因為技術突破、不是發電穩定，是因為民進黨政府拿人民的納稅錢去大量補貼，背後有沒有圖利問題、貪污腐弊？全台灣人都知道答案，就只有民進黨政府不知道。

    陳菁徽說，從政府正式廢核以來，我們已經看到多少數不盡的荒謬事蹟，重開沒有許可執照的燃煤電廠、環境部拿空汙防制基金和地方裁罰火力發電廠空汙打行政訴訟，高雄大樹砍大片森林放光電板。現在民進黨政府連沙灘都不放過，一意孤行要把台灣搞成一座汙染、缺電、貪汙、官商勾結千瘡百孔的島。

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