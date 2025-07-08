復活！臉書、IG、Threads被消失30小時 四叉貓深夜報喜：我回來囉

時常揭露藍白陣營黑料的網紅「四叉貓」。（資料照）

2025/07/08 00:35

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕時常揭露藍白陣營黑料的網紅「四叉貓」劉宇，本月6日疑似遭遇大量檢舉，其主要使用的社群平台全部「消失」。不過在一番努力下終於「救回來」，四叉貓7日深夜發文感謝這段期間幫他發聲、抱不平的人。

最近小草涉嫌製圖恐嚇檢察官與法官的案子鬧得沸沸揚揚，最近幾天頻爆激進小草和「迷因台式民主」戴姓版主過往黑料的四叉貓，疑似遭遇藍白支持者和網軍海量檢舉，其臉書、IG、Threads等社群平台被發現全部消失。

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四叉貓6日晚間在YT開直播證實此事，表示其臉書被永久停權，不管是他本人還是外界都無法點擊觀看內容，至於IG和Threads，外界還是可以瀏覽平台內容，但四叉貓本人無法登入。四叉貓還自嘲：「可能要退隱江湖了……可能是因為這段時間挖『鬼針草』挖太多，所以被大量的檢舉，現在就是全部消失不見了！」

不過7日深夜四叉貓的社群順利回歸，他開心在臉書和Threads發文和粉絲「報喜」，「消失了30個小時之後，我回來囉！謝謝這段時間關心我的所有人，看到許多人幫我發聲，幫我祈禱，幫我抱不平，我真的很感動，再次謝謝大家。也希望台灣所有人在這次風災都能平安。」

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