韓國瑜讚牛煦庭是全方位立委 批大罷免是「發神經」

國民黨桃園市立委牛煦庭7日在龜山區舉辦「戰獨裁」龜山大團結演講會，立法院長韓國瑜站台宣講。（記者鄭淑婷攝）

2025/07/07 20:28

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕國民黨桃園市第1選區立委牛煦庭今晚在龜山區舉辦「戰獨裁」龜山大團結演講會，立法院長韓國瑜站台宣講，力薦牛是全方位的立委，如今卻被發動罷免，這世界還有天理嗎？更直言「一寸光陰一寸金，罷免就是發神經」，尤其各國都在衝刺國家發展，加上現在世界並不平靜，最需要團結的時候，台灣卻在發動罷免，呼籲民眾26日出門投下不同意罷免，向民進黨表達最嚴重的抗議。

韓國瑜強調，罷免投票與過去選舉有3大不同，第1，這是台灣第一次在夏天舉辦選舉，天氣熱很容易吵架、衝突，也容易降低投票率，因此大罷免的時間非常不合理；第2，選票上沒有照片，也是從來沒有過的；第3，沒有PK、對比的對手，過去選舉可以跟對手比學經歷、比長相等等，但這次沒有，因此是一場非常不一樣的選舉，他要拜託龜山鄉親把優秀的立委留在立院，也請大家告訴其他選區的鄉親，把立委涂權吉、魯明哲、呂玉玲、萬美玲、邱若華都留下來，尤其他深刻記得萬美玲曾說「我這麼認真服務，可以退休但不可以被罷免」。

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韓國瑜以立院院長之姿推薦牛煦庭的表現，他說，自己在35歲就當選立委卻沒有牛煦庭優秀，牛煦庭在立院1年多的表現，既認真又扎實，民眾的需要他一定一馬當先，在內政委員會表現可圈可點，像是立院3讀通過將5天假還給勞工朋友，牛煦庭當時曾催促他趕緊排入期程。

韓國瑜以打籃球比喻，牛煦庭若是籃球員，在立院可以打前鋒、中鋒、後衛，是全方位的立委，除了問政質詢用心、揭示國家發展方向具有前瞻性、質詢內容對行政部門有點醒及警示，代表立院接待各國外賓，牛煦庭的表現在黨內也是名列前茅，如此全方位的立委現在要被罷免，這世界還有天理嗎？若被罷免等於在政治上被判處死刑，對表現如此優秀的立委來說真的太不合理，呼籲民眾投下不同意票將他留下來。

牛煦庭「戰獨裁」除了韓國瑜，也邀請市長張善政、議長邱奕勝、立委高金素梅、黃國園主委蔡忠誠、民進黨前立委許國泰輪番站台助講，現場約有4、500位支持者。

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