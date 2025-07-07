澳國防智庫示警 台海衝突將衝擊澳洲國家利益

澳洲智庫專文提醒，中國對台侵略將對澳洲利益產生顯著影響。（法新社）

2025/07/07 19:22

〔編譯林家宇／綜合報導〕澳洲國防戰略智庫「澳大利亞戰略政策研究所」（ASPI）專文示警2027年潛在台海衝突影響和後果，勢將對坎培拉國家利益造成影響，呼籲當局進一步投注資源強化防衛嚇阻能力，並做好捍衛國家重大利益的準備。

澳洲國立大學國家安全學院專家帕克（Jennifer Parker）7日以「澳洲，別欺騙自己：一場台灣衝突將擴及印度－太平洋」為題，解析台海衝突趨勢及澳洲可能面臨之情境。對澳洲來說，中國既是重大經濟夥伴，又是上升中的安全威脅。若北京決定奪取台灣，方式並非得是一場針對島嶼的直接侵略，而是可能在印太地區引發廣泛衝突，伴隨的是對澳洲的顯著後果。

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帕克指出，澳洲針對台灣議題辯論的主要缺陷，在於設定任何衝突都會局限在台灣本身，把問題簡化為「是否介入」。但現實情況為，這將是一場極為複雜的衝突。鑒於台灣海峽地理、天氣和防衛能力，使得侵台成為一項艱鉅任務，加上預期美國、日本及菲律賓介入，中國會試圖以先發制人手段應對。

即便把澳洲排除在美軍行動重心之外，作壁上觀也不符合澳洲的國家利益。包括海上貿易等重大利益將直接受到威脅，澳洲還負有履行1951年簽署的「太平洋安全保障條約」（ANZUS）責任，對關鍵安全伙伴及區域鄰國的信譽也會受到嚴重損害。

帕克表示，中國侵台不會是一場孤立行動，而是會觸發一場區域衝突，對澳洲安全帶來直接後果。雖然侵略不一定迫在眉睫或不可避免，但需嚴肅看待中國顯而易見的準備態勢，呼籲澳洲必須投資防衛能力。若嚇阻失敗，澳洲就得準備好捍衛自身核心利益。

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