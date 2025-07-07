小草威脅恐嚇京華城案檢察官、法官 傳黃國昌明天要開記者會聲援

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

2025/07/07 21:08

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨支持者近日製圖在網路上曝光偵辦、審理京華城案檢察官及法官的清楚肖像與全名，要求大家記住這些人，企圖藉前北市副市長彭振聲妻子輕生一是挑起仇恨，甚至有激進小草轉發圖文加註「命債，命還」這種威脅意味濃厚的文字，在網上鬧得沸沸揚揚。目前此案已有2嫌遭羈押禁見，原本還說這種行為不該被容忍的民眾黨主席黃國昌，之後又改口痛批北檢「濫用權力、公報私仇」。不僅如此，政治工作者周軒今（7日）晚透露，黃國昌明天（8日）還要開記者會聲援威脅司法人員生命安全的小草！

本月1日彭振聲妻子輕生的消息曝光後，當初將京華城幣案所有責任推給彭的白營馬上利用此悲劇進行政治操作，號召小草包圍台北地院，痛批賴政府司法迫害「逼死一條人命」。當天粉專「迷因台式民主」製圖羅列參與京華城案的11名檢察官和3名法官的清楚肖像與全名，指控這些人是「殺人兇手」，企圖煽動民眾黨支持者仇恨，有激進小草轉發加註「命債，命還」等具威脅性文字，引發輿論批評。

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黃國昌3日上午被問到此事時，還稱「這樣的行為不應該被容忍」，法務部「該辦就好好辦」，同時也要法務部「不要雙標」，一堆在網路上恐嚇、肉搜以及公審的人，全部都應該用同標準查辦。沒想到5日製圖的「迷因台式民主」版主戴瑞甯和加註威脅文字的女子林惠珠確定因涉恐嚇危害安全等罪羈押禁見後，黃國昌改口痛批北檢「濫用權力、公報私仇」，這件事顯示檢察官已淪鷹犬。

今晚周軒在臉書透露，「剛剛收到採訪通知，黃國昌明天要幫『迷因台式民主』跟另一個發文作圖威脅北檢檢察官，還有北院法官的，開記者會聲援他們。好巧喔，四X貓的粉專不見了才要開記者會。」

網友紛紛表示，「挺貪腐、挺作弊，現在再加一個挺暴力」、「替加害者開記者會？這什麼騷操作？」、「又要干預司法」、「黃國昌真的自己不要出事餒，不然哪天真的被檢察官抓到小辨子……」、「不斷挑撥法盲小草去攻擊司法人員，他自己則躲在背後，沒有法律責任還能收割政治聲量，超噁心的一個人」、「擺明就是同一夥的，一丘之貉！」

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