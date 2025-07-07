葉元之掃街找攤商抱怨挺罷「吃飽太閒」 罷團反轟不配當民意代表

被外界認為「危險名單前段班」之一的板橋立委葉元之，6日在市場掃街宣傳反罷時，跟支持自己的攤商抱怨嗆他的人「吃飽太閒」。（記者羅國嘉攝）

2025/07/07 18:00

〔記者羅國嘉／新北報導〕大罷免首波投票倒數19天，而被外界認為「危險名單前段班」之一的板橋立委葉元之，6日在市場掃街宣傳反罷時，跟支持自己的攤商抱怨嗆他的人「吃飽太閒」，引發網友熱議。公民團體「板橋大刪元」發言人莫莉Molly表示，葉的言行不僅未展現立委應有的風度，更證明其長期無視選區內不同意見，完全不適任。葉元之反批「罷免就罷免，還對他叫囂，擾亂攤商做生意，很多攤商看不下去。」

葉元之說，當天確實遇到罷免團體志工在現場宣傳，但對方先對他叫囂、甚至出言辱罵「共匪」，後來很多攤商看不下去替他聲援，才跟支持自己的攤商抱怨嗆他的人「吃飽太閒」。

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莫莉Molly指出，葉元之似乎始終認為只有支持他的人才是選民，忘記立委的席次代表的是整個選區。她強調「不論是否投票給他，每位板東選民都有權監督立委，葉卻選擇不去正向說明、溝通，只會詆毀不同意見者。」

莫莉Molly更說，當天葉元之在市場掃街時剛好碰上團隊志工也在掃街，但他刻意避開與罷免志工正面接觸，卻在女志工相對落單時前來嗆聲。葉質疑志工為何不去罷免總統賴清德，遭反嗆「國民黨為何到現在都沒有針對連署的偽造文書道歉？」葉聽了沒有正面回應。

莫莉Molly表示，「他連基本憲政常識都搞不清楚，還敢對公民嗆聲，實在荒謬。」痛批葉選擇針對女性志工挑釁、避談正當質疑，「這樣的表現，不只是失格，更是不夠格。」對於死亡連署與偽造文書爭議事件至今仍未公開道歉，呼籲民眾726出門投下同意罷免票。

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