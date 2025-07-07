竹市民政處長施淑婷扯大罷免為保障賴清德戒嚴 八炯將提告

新竹市府民政處長施淑婷又失言要被告了！稱大罷免是為保障賴清德執行戒嚴，反共網紅八炯將提告。（照片取自施淑婷臉書貼文）

2025/07/07 17:39

〔記者洪美秀／新竹報導〕反共網紅八炯日前接受媒體專訪時提到，如果罷免不成功，未來總統和行政部會權力將遭藍白架空，若中共又決定在2027年侵台，總統甚至沒法宣布戒嚴。對此，新竹市府民政處長施淑婷今在臉書發文稱「太離譜了！原來大罷免是為了保障賴清德順利執行戒嚴」，八炯稱施淑婷對專訪內容斷章取議，將對施提起告訴。

八炯日前接受媒體專訪時，被問及若大罷免失敗，台灣會發生什麼事？八炯則表示，若罷免不成功，台灣反抗的代價將更大，罷免若失敗，導致總統和行政部門的權力遭到架空，都變成藍白兩黨掌控的話，中共若在2027年攻打台灣，「我們總統是沒有這個權力宣布戒嚴跟特別軍事行動，變成要經過立法院的批准」，表達對藍白毀憲亂政後的後果與擔憂。

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結果，施淑婷截下八炯「我們總統是沒有這個權力宣布戒嚴」的片段，並發文稱「太離譜了，原來大罷免是為了保障賴清德可以順利執行戒嚴？」八炯看到後也發文表示，他將對施淑婷提告，「這些藍白陣營的，同一時間斷章取義這個，完全不提我前面幾秒說如果中共打來的前提。」

施淑婷的發文也引來網友議論與留言，施淑婷得知自己將被提告後，還開心對網友表示「被八炯告真榮幸，獲得勳章一枚。」也引來各種嘲諷留言，指出施淑婷惡意剪輯故意造謠，國人應齊心反中共，沒想到竟有官員斷章取義惡意造謠。

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