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    接見立陶宛跨黨派議員團 蕭美琴：台灣將創新強化不對稱防衛

    立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦率跨黨派議員團訪台，副總統蕭美琴今接見訪團。（總統府提供）

    立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦率跨黨派議員團訪台，副總統蕭美琴今接見訪團。（總統府提供）

    2025/07/07 16:50

    〔記者陳昀／台北報導〕立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦率跨黨派議員團訪台，副總統蕭美琴今接見訪團時表示，台灣與立陶宛都面對比自己大得多的鄰國，以混合方式威脅民主制度，台灣處於嚴峻的地緣政治與安全環境中，賴總統也承諾進一步提升國防預算，同時尋求更創意、創新的方式，強化不對稱防衛能力。

    蕭美琴表示，立陶宛和台灣雖位於地球的兩端，卻有許多相似之處，兩國都處於極其複雜的地緣政治環境，面對比自己大得多的鄰國，以各種混合方式威脅民主制度，令人欣慰的是，近年來有許多機會與立陶宛的夥伴交流，共同探討如何強化社會韌性，以及進一步加強防禦能力。

    蕭美琴指出，立陶宛在北約國家中率先承諾提高國防支出，而台灣同樣處於非常嚴峻的地緣政治與安全環境之中，賴清德總統也承諾將進一步提升國防預算，同時尋求更具創意與創新的方式，強化在不對稱情勢下的防衛能力。

    蕭美琴提到，台灣現正值颱風季節，全球共同面對的另一項挑戰，就是極端氣候和自然災害對人民造成重大影響，也是兩國正努力建構的另一種「韌性」。因此，台立兩國之間有許多地方可以互相學習、經驗交流，以及持續推進的潛在合作關係。

    訪團成員包括立陶宛國會友台小組主席巴諾瓦斯（Ruslanas Baranovas）、副主席葉林斯（Giedrimas Jeglinskas）、馬瑪竇（Matas Maldeikis）、議員辛格里斯（Emanuelis Zingeris）、根特維斯（Simonas Gentvilas）、舒克維茜（Jurgita Šukevičienė）、奇雅妮（Indrė Kižienė）、立德卡（Arminas Lydeka）等，由外交部次長陳明祺及立陶宛貿易代表處代表盧思融（Paulius Lukauskas）陪同，前來總統府拜會副總統。

    立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦率跨黨派議員團訪台，副總統蕭美琴今接見訪團。（總統府提供）

    立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦率跨黨派議員團訪台，副總統蕭美琴今接見訪團。（總統府提供）

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