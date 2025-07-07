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    中國逕啟用W121航路 台聯：藍白若不吭聲 坐實與共匪合謀

    台聯黨主席周倪安。（資料照）

    台聯黨主席周倪安。（資料照）

    2025/07/07 16:47

    〔記者林哲遠／台北報導〕中國民航局昨片面宣布啟用M503航路W121銜接航線，逼近台海中線敏感空域。台聯黨今日表示，此事對台灣主權、國安都構成極大危機，呼籲國會各政黨，既然沒有休會，應就此事提出對中國的譴責案，藍白兩黨在此時若繼續罔顧國安而不吭聲，那就是坐實與共匪合謀，任敵人對台灣侵門踏戶。

    台聯黨主席周倪安指出，中國對台灣的侵略野心日增，從近年軍機擾台已經相當清楚，現在中國未經與台灣協商，片面更動台海航線，就是無視主權，並作為國際法上對台施壓之措施。藉由在民航機下跟飛軍機、或者在民航機內放置軍事偵查設備等作為，都是中共極有可能之奧步。

    在大敵當前之際，如果政府不作聲就是默認中國對台灣領有主權，周倪安認為，除了國安單位應有因應對策外，陸委會及交通部也應基於國安理由，終止兩岸航班作為反制。

    周倪安回顧，台聯黨在第八屆國會時，即就中國片面M503航線有矮化台灣主權之虞，提出嚴正反對，現在國會既然沒有休會，那當然應該就此事提出對中國的譴責案；藍白兩黨在此時若繼續罔顧國安而不吭聲，那就是坐實與共匪合謀，任敵人對台灣侵門踏戶。

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