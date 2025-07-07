桃園「分區颱風假」擾民 綠營議員批張市府決策失當

桃園市長張善政6日晚主持災害應變中心工作會議，宣布桃園分區停班停課，隨即引發討論。（桃市府提供）

2025/07/07 16:09

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕放假與否是颱風政治學最困難的一環，桃園市此次採取不同以往的「分區放假」引發民怨，綠營議員批，分區放假凸顯張市府對桃園不熟悉。

民進黨議員黃瓊慧表示，市長張善政6日晚間8點宣布桃園分區停班停課，市民無法理解市政團隊為何會「一市兩制」，張善政今日出面受訪時，更把問題推給行政院，說是按照行政院的規定，明顯就是推諉卸責，把擾民的決策說得雲淡風輕，無法體會市民在颱風天上班上課的辛苦，而颱風假決策單位是各地方政府，張善政就是做決定的人，卻還不願正面承認。

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她批評，桃園分區放假的決策，完全彰顯張市府對桃園的不了解，像是青埔涵蓋了中壢和大園區，文中路也涵蓋蘆竹、桃園等行政區，龜山、蘆竹同一路卻是南北之隔，且分區放假真的非常擾民，像她就接到1個選服案件，幼兒園老師住的地方放假，但家長和孩子卻要到幼兒園上班上課，逼得園方必須前一天上網徵求15位代課老師。

民進黨議員余信憲表示，這樣的放假政策顯示張市府對桃園不熟，把桃園切成幾塊來放假，不放假的人要怎麼通勤？颱風天還要騎車或開車穿越風與地帶上班，這到底是颱風假還是通勤試煉？如此的分區方式只會造成混亂和危險。

民進黨議員王珮毓質疑，颱風不會轉彎，許多住在行政區交界的市民，因為張市府選擇性放假，可能面臨危險。

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