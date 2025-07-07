無懼被恐嚇威脅「處理掉」 楊力州預告將拍大罷免紀錄片

TAIWAN ACTION活動發起人、導演楊力州今日在「大罷免大成功 非選舉公報」記者會受訪表示，我們是在做一件對的事，用影片和民主自由去捍衛，讓我們的民主更自由。（記者方賓照攝）

2025/07/07 16:00

〔記者陳鈺馥／台北報導〕大罷免進入倒數階段，「TAIWAN ACTION影片計劃」今日發布最新影片，呈現勇敢的台灣人會選擇用盡力氣、不顧一切保護這座美麗溫柔的島嶼。TAIWAN ACTION活動發起人、導演楊力州今日在「大罷免大成功 非選舉公報」記者會受訪表示，我們是在做一件對的事，用影片和民主自由去捍衛，讓我們的民主更自由。

楊力州因不滿藍白立委狂刪預算，號召百名影視從業人員拍攝「罷免片」，今年3月首支影片曝光後，隨後就收到有人恐嚇要對他不利。對於未來是否擔心會被清算？楊回應，當他開始推動要拍攝罷免影片後，很快就接到恐嚇威脅，有人在臉書曝光家裡地址、小孩讀哪個學校，確實把太太嚇壞了。之後還有人留言說「要把我處理掉」，自己就趕快報警。

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楊力州坦言，他不是沒有感到恐懼，那種恐懼是來自深層的，自己知道他們要讓我害怕，但自己不能不作為，希望有更多時間拍攝影片。不管大罷免結果如何，如果台灣真的變成「紅色樣態」，相信也是會被找麻煩 。

楊力州強調，當然會把小孩照顧、安頓好，我們是在做一件對的事，用影片和民主自由去捍衛，讓我們的民主更自由。

楊力州預告，之後會把35個罷免團體所拍攝的影像整理，將影片統合完成一部長片紀錄片，要讓這個時代的荒謬或不堪留下紀錄，成為影像的文字，這部影片縮寫這段過程，當然這部片不會是自己的創作，而是大家共同創作，希望明年可以上映

關於評估可以罷免掉幾席藍委？資深媒體人馮光遠說，全壘打是最理想的，但事情都有變化，會盡量把工作做好。其實自己對人身威脅比較無感，因為通常都是他在整別人，台灣是民主國家，最多就是法律訴訟，不需要有畏懼。現在要擔心的是，台灣以後變成與中國共產黨友好或統一的國家。

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