總統府：賴總統近日以救災、公務優先 「十講」安排擇期再公布

總統府發言人郭雅慧今受訪表示，總統近日仍以關注救災與相關公務為首要優先，有關受邀「團結國家十講」演講，後續若有確定安排，將在合適時機公布。（資料照，總統府提供）

2025/07/07 15:45

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德「團結國家十講」原定5日舉行第五講，因丹娜絲颱風取消，遭在野陣營指稱是怕影響大罷免而變動計畫；被問及演講後續期程，總統府發言人郭雅慧今受訪表示，總統近日仍以關注救災與相關公務為首要優先，受邀演講後續若有確定安排，將會在合適時機向外界公布。

郭雅慧表示，團結國家十講之第五講原規劃於上週末晚間登場，惟考量颱風來襲，氣象署並接續發布海上、陸上警報，國人安全及防颱作為優先首要，故取消原定活動。

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郭雅慧表示，政府已於第一時間成立中央災害應變中心，賴總統六日偕同行政院長卓榮泰前往中央災害應變中心，視察防災應變整備情形並聽取簡報。總統強調，中央與地方必須通力合作，審慎因應此次風災，他也感謝所有投入防災與救災搶修人員的辛勞。

至於演講後續期程，郭雅慧說，總統近日仍以關注救災與相關公務為首要優先，受邀演講後續若有確定安排，將會在合適時機向外界公布。

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