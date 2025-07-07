史上首次！大罷免非選舉公報發行 馮光遠籲全台罷團下載派報

為提供罷免團體陸戰文宣即時奧援，給我報報創辦人馮光遠發起的「大罷免大成功 非選舉公報」7月7日正式上線，史上首次免費提供所有罷團、民團及個人下載印刷。（記者方賓照攝）

2025/07/07 15:44

〔記者陳鈺馥／台北報導〕全台大罷免國民黨立委進入倒數催票階段，為提供罷免團體陸戰文宣即時奧援，給我報報創辦人馮光遠發起的「大罷免大成功 非選舉公報」7月7日正式上線，史上首次免費提供所有罷團、民團及個人下載印刷；馮呼籲，希望全台罷團都去下載到各選區塞信箱，鋪天蓋地撒一遍。

主辦單位規劃，首波開放24位正式進入第三階段被罷立委的報紙文宣PDF檔，供所有罷免團體、民間團體及個人免費無限次下載，無論是大量印刷、個人或超商列印，不必擔心授權問題，皆可任意發行派報，發揮罷免最後階段的爆發力。

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馮光遠表示，大罷免到最後關頭，必須要有聚焦行動，大家要用罷免來回報31名國民黨立委在立法院的「功績」。此次非選舉公報的行動團隊是沃草，沃草一直支持台灣民主及反共，其實2、3個月前就已構思本次活動，把這些立委的「功績」整理出來。

馮光遠指出，罷免團體比較缺少資料性整理，現在沃草已經按照選區整理出來，罷免團體之後可在網路上輕易下載，再印出來塞信箱。希望把這些資訊鋪天蓋地撒一遍，這都是國民黨立委難以反駁的。

沃草營運長洪國鈞提及，距罷免投票只剩幾個禮拜，這些立委到底在立法院做了什麼事，有必要將事實完整呈現出來，看他們提了哪些法案，讓台灣人民知道為何要罷免。

洪國鈞質疑，近年立法院生態丕變，本屆國會三黨不過半，真的是肉眼可見的文明倒退。過去8年從未發生程序委員會違法阻擋議案，但藍白過半的立法院在程序委員會不斷擋案。其次，黨團協商會議要直播時，立法院長韓國瑜就邀黨團去院長休息室溝通，然後就不用直播，這也是文明的倒退。

他痛批，去年國會擴權法案要三讀通過時，立法院院會竟然倒退回30年前的舉手投票，這些都是對議事程序的破壞，光是上述這3項，就應該將國民黨立委罷免掉。

紀錄片導演楊力州說，TAIWAN ACTION今天發表第17部影片，他們其實也算罷團，是透過影片在網路世界傳播。這次年輕選民對大罷免熱情較弱，他們有找樂團拍片，樂團無償支持罷免影片製作，自己的團隊完全沒拿政府任何錢，這些影片完全都是民間力量，希望一直拍到大罷免結束。

楊力州強調，一切都是因為國民黨立委陳玉珍惡意刪除預算開始，自己當時就覺得怎會有立法委員那麼沒水準，所以台灣很多創作者就集結起來。今天已進入9局下半，快要走到終局之戰結尾，我們必須站上打擊位置，揮出成功的打擊。

「反對中國入侵、保護台灣民主自由！」作家朱宥勳提及，他們這一代是解嚴後出生後，無法忍受有人要把我們帶回戒嚴時代，甚至要把台灣帶往中國那種極權專制的方向。這次有1千多名作家參與罷免連署，這次如果沒有拚過，台灣可能沒有下一個20年。

給我報報創辦人在「非選舉公報」上逐一簽名，邀請罷免團體及個人安心下載、印刷。（記者方賓照攝）

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