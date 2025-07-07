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    提醒民眾726投同意票！「中四廢翔」罷團設計「同意罷免」垃圾袋

    中四廢翔罷團設計「同意罷免」垃圾袋，將在追垃圾車及擺攤時送給民眾。（罷團提供）

    中四廢翔罷團設計「同意罷免」垃圾袋，將在追垃圾車及擺攤時送給民眾。（罷團提供）

    2025/07/07 16:26

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕面對罷免投票日逼近，中市罷團卯足勁、想策略提醒民眾投票，台中市的「中四廢翔」設計一款相當有創意的「同意罷免」的垃圾袋，中四罷團志工表示，會在各項活動及追垃圾車時送給民眾，讓民眾將家中的垃圾放進垃圾袋，象徵要清掉「國會的垃圾」。

    為了讓民眾知道7月26日有罷免投票，而且要投同意罷免，中市各罷團都絞盡腦汁推出有創意的罷免小物，希望民眾記得726要去投票。

    「中四廢翔」罷團相當有創意設計出「同意罷免」的垃圾袋，垃圾袋上印有「同意罷免」「我也不想站在這，要幫國會倒垃圾」的文字。

    中四廢翔志工表示，設計出這一創意垃圾袋就是要清掉「國會垃圾」，因對手批罷團吃飽沒事幹，因此用了「我也不想站在這」文字，就要彰顯要不是國會出現不適任的立委，罷團為何要站在此「幫國會倒垃圾」。

    志工表示，這個垃圾袋將在罷團出來擺攤或是等垃圾車時發給民眾，而且垃圾袋是用回收塑膠再製而成，是環保材質，不會製造環境污染。

    中四廢翔罷團設計「同意罷免」垃圾袋。（罷團提供）

    中四廢翔罷團設計「同意罷免」垃圾袋。（罷團提供）

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