雙和罷團胖卡車牌被凹 警帶回嫌犯偵訊

雙和罷團胖卡半夜遭不明人士凹招牌，志工見狀心有餘悸。（雙和罷團提供）

2025/07/07 15:22

〔記者陳奕劭／新北報導〕藍委大罷免將於7月26日登場，發起罷免國民黨新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福的「雙和罷團」，每天安排胖卡車車掃，志工今天前往罷免總部開車時，竟發現兩台宣傳車前方車牌遭破壞凹折，罷團見狀立刻報警，警方中午左右將嫌犯帶回派出所偵訊。雙和罷團強調，即使政治立場不同，都不應違法施以暴力，呼籲鄉親7月26日出門投同意罷免。

雙和罷團表示，感謝永和分局副局長、永和派出所副所長與警方同仁接獲報案後前來，詳細蒐證並調閱周遭監視器，迅速找到嫌犯身影，中午已將該位嫌犯帶回永和派出所偵訊，罷團決定以刑法毀損罪提告嫌犯。

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罷團志工明珠表示，誰知道除了車牌之外會不會有其他問題？一旦出事除了志工自己的人身安全，也會影響到用路人，她們每次開車都是戒慎恐懼，雖然車體與安全沒受到損毀，但在民主國家，不應由守法且依法罷免的小市民承受內心恐懼。

罷團志工廟公說，罷免剩不到20天，目前不知道是不是因為政治因素。

罷團強調，無論是反對罷免或是擁有不同的政治立場，都不應以違法或暴力讓團隊心生恐懼，團隊針對林德福與張智倫的不適任作為，企圖傷害國家主權提出「換人」，合情合理，呼籲雙和鄉親7月26日出門投同意罷免。

雙和罷團胖卡半夜遭不明人士凹招牌，影響罷團正常運作。（雙和罷團提供）

永和警方趕緊至現場蒐證，中午將嫌犯帶回偵訊。（雙和罷團提供）

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