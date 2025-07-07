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    距罷免投票剩19天 中市3罷團合體「護國大遶境」2天、週日車隊掃街

    罷免投票倒數，中市3罷團全力催票。（罷團提供）

    罷免投票倒數，中市3罷團全力催票。（罷團提供）

    2025/07/07 15:08

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕距離7月26日罷免投票只剩19天，台中市市區3罷團本週爆肝活動，市除了明天（8日）要到台中市選委會送投開票所推薦監察員名單外，11及12日將與「護國大遶境」的反共護台志工聯盟合體，市區遶境活動，13日則由市區3罷團合體，將進行車隊遊市區，從中四、中六遶到中五選區。

    總統賴清德希望地方黨部及黨籍民代能協助罷團相關活動，由於罷免如同選舉投票，因此需要內部監察員，市黨部與黨籍議員動員，4天找到777位內監名單造冊，並交由罷團領銜人簽名，將由3罷團送交市選會。

    面對倒數19日就要投票，3罷團將全力衝刺，除了明天交名冊，依然持續安排民進黨立委及議員與罷團們站路口，並且會在10日護國大遶境到台中市時，預計11及12日兩日合體遶境，而護國大遶境預計10日會先到海線遶境。

    此外，3罷團在13日時，會再次合體，展開車隊進行市區車隊掃街，將從中四選區開始，中午在中六選區的樂成宮休息，下午則掃中五選區。

    罷免投票倒數，中市3罷團持續站路口，全力催票。（罷團提供）

    罷免投票倒數，中市3罷團持續站路口，全力催票。（罷團提供）

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