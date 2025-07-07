風災後交通部門忙翻 吳思瑤批：藍白仍辦考察作秀救罷免

立法院交通委員會赴新北汐止考察。（交通部提供）

2025/07/07 15:39

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風近兩天影響台灣，交通部門繃緊神經加班維運，災後也要勘災、巡檢、復原作業。不過民進黨籍立委吳思瑤今（7日）批評，交通部門颱風過後忙到翻，唯獨立法院交通委員會民眾黨籍召委林國成不取消考察，硬拿國家資源配合立委黃國昌，把交通部長陳世凱拉去汐止陪作秀。

立委吳思瑤在臉書批評，風災過後，最忙碌的部會是交通部、經濟部、農業部，經濟委員會今天取消會議，讓經濟及農業部門去勘災，唯獨林國成不取消交通委員會考察，硬拿國家資源配合黃國昌演出，「一兼二顧！藍白合救罷免合體考察，還可以為新北市長參選搭台造勢。」

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交委會上午到汐止勘查「台鐵汐科站增設中出口工程進度及改善」，並至基隆勘查「台鐵文資總統花車保存現況及活化規劃」、「台鐵電車線斷送電作業流程與安全規範」、「台鐵七堵餐務室現場作業及食安措施」、「七堵機務段營運概況」等，必須到場機關為交通部、鐵道局、台鐵公司、觀光署、國家鐵道博物館籌備處、衛福部食藥署、勞動部職安署、文化部文資局等。

下午的考察，則至基隆港視察營運概況及業務發展，以及國際郵輪通關動線業務與旅客服務，到場單位包括交通部、航港局、觀光署、港務公司、運安會、關務署、移民署等。

交通委員會上午考察行程，陳世凱、交通部政務次長陳彥伯、台鐵公司董事長鄭光遠、鐵道局長楊正君等都到場。相關人員低調坦言，這次的考察內容，確實不必趕著今天舉辦，但既然沒有取消，行政部門也只能盡力配合。

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