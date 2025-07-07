中國對外擴張有其進程 王定宇：勿以為卑躬屈膝就能改變

中國民航局昨逕行宣布啟用M503航路W121銜接線。對此，民進黨立委王定宇今表示，中國對外擴張有其進程，不要誤以為對中國卑躬屈膝就能有所改變。（資料照）

2025/07/07 14:47

〔記者謝君臨／台北報導〕中國民航局昨逕行宣布，啟用M503航路W121銜接線。對此，民進黨立委王定宇表示，中國此舉是政治和戰略上的決定，戰略上，具有對台發動侵略作戰的方便性；政治上，可以測試美軍及美國川普政府對區域局勢變化的反應。他強調，中國對外擴張有其進程，不要誤以為對中國卑躬屈膝就能有所改變，必須認清這個事實。

王定宇表示，中國此舉除顯示對民航安全的不重視、對台灣極其霸凌和單方面改變現狀的決策模式以外，也引起區域安全的關注。如果以民航運量而言，中國從Covid-19之後，其運量並未恢復，所以很明顯這是政治和戰略上的決定。

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他分析，戰略上，該航線的啟用，有利於中國在台灣北邊進行軍事力量的投射，具有對台發動侵略作戰的方便性；在應變空間上，透過民航航線迫近海峽中線，壓縮了台灣可應變的時間及空間；政治上，剛好是在台灣漢光演習前夕，也是川普政府就任1年內，可測試美軍及川普政府對這個區域局勢變化的反應。

王定宇批評，中國片面進行這樣的舉措極其不負責任，除對台灣升高施壓態度，也影響區域安全，對周邊鄰近國家，包含韓國、日本，甚至菲律賓都引發不安。台灣已透過友盟向國際民航組織（ICAO）發函，要求調查此事。

他也說，從前總統馬英九執政開始，中國就有計劃地把M503主航線及W121、W122、W123這3條銜接線啟用，中國是根據自己的進程向外擴張，壓迫周邊國家的空間。台灣並不排斥和中國對話，只要在不給台灣「穿小鞋」的前提下都樂見，但中國是處處設限、處處放政治陷阱，且其對話都是基於欺騙，並不誠實。

王定宇強調，台灣人民必須認清楚中共本質，它對外擴張有其進程，不管台灣是誰執政，不管日本政府、韓國政府是什麼狀態，中國軍事力量向外擴張、中國片面改變現狀、中國不尊重國際規範，這個事實是長期間存在的，不要誤以為台灣有人親中、對中國卑躬屈膝，就能改變中國對外擴張的進程，那是不存在的。

他表示，我們必須認清事實，對外團結因應中共脅迫，並和國際友好國家進行合作，來注意這些局勢變化，這才是真正謀求和平、穩定的正確方法。

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