遭指控掌罷團話語權、綠憂「曹派」 曹興誠轟：匪媒造謠挑撥

媒體報導指稱，「曹興誠領罷團掌話語權，綠憂『曹派』成形。綠大老：想起海派」。前聯電董事長曹興誠今日駁斥，這顯然是匪媒造謠挑撥的報導，意圖製造罷團和民進黨的互相猜疑。（資料照）

2025/07/07 14:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕有媒體報導指稱，「曹興誠領罷團掌話語權，綠憂『曹派』成形。綠大老：想起海派」。前聯電董事長曹興誠今日駁斥，這顯然是匪媒造謠挑撥的報導，意圖製造罷團和民進黨的互相猜疑。

曹興誠發文指出，多年來，總有人勸他出來選總統。自己總是說，選總統很容易，交100萬保證金，拉1.5%的連署書就可以去選。問題是，萬一不小心被選上了怎麼辦？企業經營和投資理財都很簡單，只要有豐富常識，懂得邏輯推理，就能成功。但從事政治活動，很多人不講邏輯，不明事理，溝通起來非常困難。

請繼續往下閱讀...

曹興誠說，他只會在政治圈外說道理、講邏輯，不會去搞政治，被咬、被踢、被摔、被比中指，更不可能去弄一個什麼「曹派」，去集體受虐。這次大罷免，起初民進黨不贊成，發動青鳥活動的「經民連」也不贊成。自己參與基隆罷樑失敗後，對罷免也意興闌珊；後來是台灣社的翁銘章教授和羅浚晅醫生發動罷免，他才加入當志工，如此而已。

曹興誠直指，這次罷免真正的發起人是傅崐萁，若不是傅明目張膽地通敵，囂張跋扈的毁憲亂政，這麼多公民不會焦急地站出來拯救國家。上週五他去花蓮參與遶境香燈腳的遊行，在烈日高溫下走了半個鐘頭，就發現自己整個臉部發麻。為避免「陣亡」，讓罷免徐巧芯失去領銜人，只好退下來休息乘涼。徐巧芯的一線生機，也隨之消逝。

曹興誠進一步說，他只是曬了一下就受不了，想到我們無數的志工，不怕日曬、不怕雨打，不怕恐嚇、侮辱、威脅，在街頭屹立不搖，勸進罷免；那樣單薄的身影，那樣堅強的愛國情操，常讓我眼眶潤濕。這些理性、平和、勇敢又堅強的志工，展示的是台灣公民的強大力量和台灣民主的光明前途。

曹興誠痛批，那些賣國求榮的藍白立委和一些想「投誠解放軍」的小草，請把眼光照過來，學學什麼叫愛國。國沒了，你們的家也會被消滅，你們的老命、小命也會被交給中共國人去決定。你們真的想要這樣？再怎麼糊塗懦弱，你們也不應該叛國、賣國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法