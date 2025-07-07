1主管要帶20人！傳新北市府員工爆料「被動員」充人數反罷免

有自稱新北市政府的員工爆料，指7月19日板橋將舉行反罷免造勢活動，高階長官被要求1個人要帶20個中階主管到現場充人數。圖為新北市政府。（記者賴筱桐攝）

2025/07/07 13:24

〔記者賴筱桐／新北報導〕一名自稱新北市政府員工在社群平台爆料，指7月19日新北市板橋區將舉行反罷免造勢活動，所屬單位的高階長官被要求1個人要帶20個中階主管到現場充人數，質疑違反行政中立；記者查證後，確實有該場活動。市府表示，公務員上班時間應嚴守行政中立，下班或休假時間若參與政治活動，屬於個人選擇。

這名員工宣稱自己在新北市政府轄下機關工作，7月19日板橋將舉辦反罷免造勢活動，單位高階長官被要求1個人要帶20名中階主管到現場充人數，而且已經不是第一次，之前市長侯友宜選總統的時候也是這樣，涉嫌違反公務人員行政中立法。

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貼文一出引發熱議，有網友說，以前還是台北縣政府時代，只要國民黨籍縣長就有的文化，每次有造勢活動就會動用公家機關人員參加；不過，也有人要求爆料者拿出證據，不要隨意造謠，貼文者則留言回覆，主管是口頭告知，沒有實質證據，但是長官交辦的事情，身為屬下誰敢不做？目前該篇文章疑似已刪除。

新北市府：上班時間嚴守行政中立 休假活動屬個人選擇

新北市政府重申，公務人員上班時間應嚴守行政中立，下班或休假時間若有參與政治活動，屬於同仁個人選擇。

國民黨新北市黨部主委黃志雄表示，7月19日週六下午4點半到晚間6點半，將在板橋第一運動場舉辦「反惡罷」大型造勢活動，預計吸引2萬人至3萬人參加，規劃邀請國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、藍營縣市首長及黨籍立委助講，出席名單本週定案。

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