縣政說明會宣傳反罷挨轟違行政中立 台東縣府切割：縣長秘書自行協辦

台東縣政說明會宣傳反罷免，並由被罷免人黃建賓到場宣講。（挫賓總部提供）

2025/07/07 13:15

〔記者黃明堂／台東報導〕台東挫賓總部今天質疑縣政府由「縣長秘書團」連辦19場縣政說明會，卻掛反罷免旗幟及送反罷免小物，還邀黃建賓本人到場宣講，明顯違反行政中立。縣府表示，說明會並非縣府所辦，而是縣長秘書洪威光自行協辦，對於縣政名義遭擅用嚴正譴責，並重申行政中立，至於是懲處洪威光，將由人事處研議。台東縣選委會則表示，目前尚未到法定罷免期日，但仍請公務單位遵守行政中立。

針對罷團的質疑，縣府發布聲明表示，針對外界所關注「第三階段縣政說明會」與罷免案活動重疊一事，經查該活動是由洪威光於下班時間，在未經機關授權之個人名義協助籌辦。其擅自以「縣政說明會」為名，並使用縣長肖像、縣府標誌等官方圖像，對外邀集民眾參與，已造成社會誤解與行政中立之混淆。對此，縣府表達遺憾，並予以嚴正譴責。

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縣府強調，一切政務推動均依法定程序執行，未曾授權任何人員辦理與罷免案相關之宣傳活動。任何未經核可即擅用縣政名義、圖像或借用縣府形象進行政治性宣傳之行為，均違反行政倫理與社會信賴。

縣府表示，對於部分縣府員工於下班時間參與活動，縣府表示予以尊重。民主社會中，公務人員在不影響本職、並符合法令規範前提下，享有言論與政治參與自由。惟仍應謹守行政中立分際，避免造成外界誤解。縣府呼籲，選舉與罷免均屬民主機制的一環，盼各界共同維護理性、公正的公共討論空間，避免混淆行政與政治角色，守住民主社會最基本的制度底線。

台東選委會總幹事高忠雲說，今早才聽說此事，具體過程尚未了解，但目前還未到法定罷免宣傳期日，應還無行政中立的問題，但仍請公務單位遵守行政中立原則。

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