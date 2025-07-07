馬英九稱「海峽論壇」被抹紅 民進黨：天下第一笑話

前總統馬英九於海峽論壇大會致詞。（資料照，圖由馬英九基金會提供）

2025/07/07 12:27

〔記者陳昀／台北報導〕前總統馬英九日前在臉書發文批評民進黨抹紅「海峽論壇」這個行之有年的兩岸交流平台，阻止台灣可望兩岸交流的人，並預告今年暑假還要帶台灣學生參訪北京、廣東、廣西等地。民進黨中國部今痛斥，這是「天下第一笑話」，馬英九明明走進中共主導的統戰場域，還想假裝這是單純的民間交流，自己站在紅色大旗下，還要強詞奪理說這只是誤會。

民進黨中國部質疑，中共辦的活動不是紅的，難道是藍的嗎？海峽論壇從來不是什麼中立的交流平台，它的主辦單位是中共中央台辦與福建省政府，背後則是中國對台「融合發展」政策的延伸工具。這不是被貼標籤，而是它本來就紅通通。中共從內容設計到宣傳策略，處處圍繞一個目標：分化台灣、塑造「兩岸一家親」的統戰敘事。

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民進黨中國部批評，身為曾經的中華民國總統，馬英九選擇親赴由中共主導的論壇，說出的不是對等交流，而是「融合」、「和平發展」這些正中統戰要害的話術。更令人遺憾的是，他不是無知，而是明知故為。

民進黨中國部強調，台灣社會之所以關切，並非意圖封鎖對話，而是對政治目的高度警覺，如果馬英九願意面對現實，就該知道，真正的問題從來不是「抹紅」，而是他自己站在紅色大旗下，還要強詞奪理說這只是誤會。

民進黨中國部痛斥，所謂「天下第一笑話」，是馬英九口口聲聲反對抹紅，行動卻甘於淪為樣板；是中共辦的活動，他卻要台灣社會相信那是一場純粹的民間聚會，這不是誰抹紅誰，而是馬英九親手替自己的名字染上了紅色，歷史會記得，他為了「和平交流」之名，走上了一條讓人失望的統戰合作之路。

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