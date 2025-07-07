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    丹娜絲助攻？黃健豪反罷免看板變「同意罷免」網直呼：這是天意

    台中藍委黃健豪反罷免宣傳看板為因應颱風災害，收起部分布條後變成「同意罷免」。（擷取自臉書粉專百柯全書）

    台中藍委黃健豪反罷免宣傳看板為因應颱風災害，收起部分布條後變成「同意罷免」。（擷取自臉書粉專百柯全書）

    2025/07/07 16:33

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台中市國民黨立委黃健豪罷免案將於7月26日投票，近日為因應丹娜絲颱風強勢襲台，暫時將選區內懸掛的「不同意罷免」宣傳看板部分收起，未料原本的「不同意罷免」，竟變成「同意罷免黃健豪」，引發網友熱議，直呼真是「天意」。

    社群網路近日瘋傳一張照片，只見黃健豪的「不同意罷免」宣傳看板變成「同意罷免黃健豪」、「「7/26罷免一定要投票」等字樣。原本代表立場的「不」字因風災預防性收起，造成看板呈現完全相反的意思。

    臉書粉專「百柯全書」也轉發照片，同時PO文「同意罷免黃健豪，7/26罷免一定要投票」。其他網友則笑稱：「颱風要來了！同意罷免黃健豪是天意」、「風姐 丹娜絲：同意罷免黃健豪。7/26罷免一定要投票，天意如此、宿命難違」、「黃健豪：7/26不同意罷免；丹娜絲颱風：好。同意罷免，一定要投票」、「颱風:我就幫到這了 剩下的交給你們了（瀟灑轉身）」、「廠商以一個最含蓄的方式支持」。

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