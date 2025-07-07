「身為知識份子不會挺傅」花蓮多名教育界公開發聲罷免傅崐萁

花蓮縣除了知名退休老師葉春蓮（葉霸）出面呼籲罷免傅崐萁，也愈來愈多教育界公開呼籲。（資料照，記者王錦義攝）

2025/07/07 13:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕距離投票罷免傅崐萁不到20天，花蓮愈來愈多教育界的退休老師、校長、教授等公開出來發聲呼籲同意罷免傅崐萁。

除有花蓮知名的老師葉春蓮（葉霸），還有校長陳明珠、台灣當代藝術館前館長潘小雪，還有特別從美國飛回來的退休老師高淑芬等教育界都出面呼籲罷免傅崐萁；「大家注意了沒？現在的花蓮，除了國民黨政客，幾乎沒有哪個知識份子敢於站出來公開挺傅」，葉霸老師也將於12日中午在台北思享森林共享空間呼籲花蓮遊子返鄉投票，詳情可上曙光花蓮社群。

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花蓮高中退休的知名生物老師廖美菊今天在臉書貼文說：『這一天，回來吧！花蓮需要你！回來吧！花蓮需要你們！太多理由值得我們投下那一票現在不投票，現代吳三桂引兵入關後，未來想投票，也沒機會可以投了！現在不少人被洗腦，他說：「要過安定的生活，不要罷免。」但是，就是要罷免，花蓮、台灣才有機會繼續過安定的生活啊！我們選出的立委帶頭，刪減各種涉及社會、國家安全的預算，如果成功了，我們還能有安定的生活嗎？』

退休校長陳明珠也每天站街頭、短講感動不少人，她說，傅崐萁費那麼大的心思，經常跟中共在那邊握手、在耳朵說話，傅說沒有在幹嘛，但民眾相信沒有在幹嘛嗎？這次大罷免禍源就是傅崐萁，很多藍軍也都說，「很羞愧，以前叫反共復國，結果現在很多人都跟共產黨走在一起」，罷免傅崐萁，讓他開心去中國發展，為了下一代、為了孩子，「罷免就是愛，因為我們愛台灣，所以要罷免傅崐萁，因為我們愛花蓮，說要罷免傅崐萁」。

花蓮縣除了知名退休老師葉春蓮（葉霸）出面呼籲罷免傅崐萁，也愈來愈多教育界公開呼籲。（資料照，記者王錦義攝）

花蓮縣除了知名退休老師葉春蓮（葉霸）出面呼籲罷免傅崐萁，也愈來愈多教育界公開呼籲。（資料照，記者王錦義攝）

花蓮縣除了知名退休老師葉春蓮（葉霸）出面呼籲罷免傅崐萁，也愈來愈多教育界公開呼籲。（資料照，記者王錦義攝）

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