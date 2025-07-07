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    中國片面啟用新航路藍白竟幫腔 吳思瑤批：有這種立委還需要敵人？

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

    2025/07/07 12:10

    〔記者謝君臨／台北報導〕中國民航局昨逕行宣布，啟用M503航路W121銜接線。對此，我國立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評，這嚴重影響台灣飛航安全，會壓縮我飛航預警時間。她也強調，這是不折不扣的法律戰，要讓灰色地帶成為紅色地帶，但藍白立委第一時間卻替中國說話，稱海峽中線已形同虛設，「有這種立委還需要敵人嗎？」

    吳思瑤表示，從2018年、2024年到2025年，中共已三度片面改變現狀，且違反國際規則，不與相關國家談判就逕行宣布航線啟用，這嚴重影響台灣的飛航安全，會壓縮我們的飛航預警時間。當然更進一步的，這就是不折不扣的法律戰，要壓縮台灣海峽中線在法律上的基礎，要讓灰色地帶成為紅色地帶。

    吳思瑤說，對於中國的作為，國防委員會國民黨立委馬文君第一時間沒有譴責中國，沒有和台灣站在一起，甚至說該航線符合國際民航組織規定、海峽中線已形同虛設，所以沒有要反對的理由。吳強調，中國確實違反了國際民航組織飛行規劃服務手冊的規定，要突破海峽中線的法律認知，馬的發言非常可怕。

    「中國的這種作為，讓你的民航飛安沒了；壓縮預警時間讓你國安沒了；操作法律戰、認知戰讓你主權沒了，國民黨立委還在替共產黨講話。」吳思瑤批評，若連最大在野黨、且是國防委員會重量級立委馬文君都替中國洗白其罪行和犯意，以達到中國的政治目的，「有這種立委，還需要敵人嗎？」

    吳思瑤續批評，民眾黨立委張啟楷也跟著中國打認知戰，說「民進黨要趕快去和中國談啊！」把責任甩鍋在自己政府身上，要談、要對話，勢必是雙方以平等、互惠的原則來談，台灣沒有不談，副總統蕭美琴接受國際專訪時，也具體呼籲北京即刻與代表台灣主流民意的民選政府對話，藍白立委不要為難自己的國家。

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