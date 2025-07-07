中國片面宣布啟用W121航路 外交部：凸顯蠻橫無理威權本質

中國民航局昨日宣布，將啟用M503航路W121銜接線，引發外界關注。（資料照）

2025/07/07 11:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國民航局昨日逕行宣布啟用M503航路W121銜接線。我國外交部表示，中國未依據ICAO規範，主動與我國民航局協調，凸顯其蠻橫無理的威權本質，以及片面改變台海現狀的惡劣意圖，呼籲國際社會及ICAO要求中國與我國對等協商。

外交部指出，中國民航局繼去年1月無視相關國際民航規範，片面擅自宣布修改M503、W122及W123三條航路的運作方式後，昨日再度未事先與我國協商，逕自宣布啟用M503銜接W121航路的航線，外交部表達最嚴厲的譴責。

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外交部指出，根據國際民航組織（ICAO）「飛航服務規劃手冊」第4.2.6節的規定，任何飛航網絡之改變，均應與所有相鄰飛航情報區協調，我國民航局既然是與M503航路相鄰的「台北飛航情報區」（FIR）唯一主管機關，中國理應就相關變更先與我國磋商，然而到目前為止，中國均未主動與我國民航局協調，對我方相關要求也都置之不理，充分凸顯其蠻橫無理的威權本質，以及片面改變台海現狀的惡劣意圖。

外交部呼籲國際民航組織及國際社會，要求中國立即就上述各航線的運作與我國進行對等協商，以妥善維護區域飛航秩序及安全。

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