為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    中國片面宣布啟用W121航路 外交部：凸顯蠻橫無理威權本質

    中國民航局昨日宣布，將啟用M503航路W121銜接線，引發外界關注。（資料照）

    中國民航局昨日宣布，將啟用M503航路W121銜接線，引發外界關注。（資料照）

    2025/07/07 11:51

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國民航局昨日逕行宣布啟用M503航路W121銜接線。我國外交部表示，中國未依據ICAO規範，主動與我國民航局協調，凸顯其蠻橫無理的威權本質，以及片面改變台海現狀的惡劣意圖，呼籲國際社會及ICAO要求中國與我國對等協商。

    外交部指出，中國民航局繼去年1月無視相關國際民航規範，片面擅自宣布修改M503、W122及W123三條航路的運作方式後，昨日再度未事先與我國協商，逕自宣布啟用M503銜接W121航路的航線，外交部表達最嚴厲的譴責。

    外交部指出，根據國際民航組織（ICAO）「飛航服務規劃手冊」第4.2.6節的規定，任何飛航網絡之改變，均應與所有相鄰飛航情報區協調，我國民航局既然是與M503航路相鄰的「台北飛航情報區」（FIR）唯一主管機關，中國理應就相關變更先與我國磋商，然而到目前為止，中國均未主動與我國民航局協調，對我方相關要求也都置之不理，充分凸顯其蠻橫無理的威權本質，以及片面改變台海現狀的惡劣意圖。

    外交部呼籲國際民航組織及國際社會，要求中國立即就上述各航線的運作與我國進行對等協商，以妥善維護區域飛航秩序及安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播