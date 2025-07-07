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    首頁　>　政治

    海地外長今訪台 傳達海地政府對邦誼重視

    我國友邦海地外交部長蔣伯狄7日至11日率團訪台，外交部次長陳明祺上午代表我國政府前往機場接機。（資料照）

    我國友邦海地外交部長蔣伯狄7日至11日率團訪台，外交部次長陳明祺上午代表我國政府前往機場接機。（資料照）

    2025/07/07 11:41

    〔記者黃靖媗／台北報導〕我國友邦海地外交部長蔣伯狄（Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste）今（7）日起至11日率團訪台，外交部次長陳明祺上午代表我國政府前往機場接機。外交部指出，此行是蔣伯狄首度訪台，旨在傳達海地政府對兩國邦誼的重視。

    外交部指出，訪團成員包括蔣伯狄、部長夫人戴恬娜（Tatiana Florencio Silva Jean-Baptiste）、部長辦公室主任介迪（Claude Jeudy）等5人；訪台期間將拜會總統賴清德、外交部長林佳龍，強化我國與海地在各領域的合作與交流，就雙邊合作與共同關切議題交換意見，訪團此行旨在增進兩國互動交流，有助持續深化雙方長期友好的合作關係。

    外交部指出，訪團也將參訪南部科學園區、奇美醫院、國立故宮博物院及台北101大樓等，並與海地在台奬學金生見面，關懷學子們在台就學及生活情形。

    外交部指出，我國與海地建交已69年，邦誼篤睦，雙方在社會安全、農業永續發展、公衛醫療、教育等領域密切合作且成效卓著；蔣伯狄一向堅定支持台海邦誼，今年5月曾致函世界衛生組織（WHO）幹事長，支持我國以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

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