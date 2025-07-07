傅崐萁政績天雨路滑摔不停！花蓮縣府：已驗收「持續改善」

傅崐萁擔任縣長內耗資五億推動的日出香榭大道花崗岩板路面遇雨就容易溼滑，昨又有民眾貼文抱怨一日發生兩摔車。（記者王錦義攝）

2025/07/07 11:32

〔記者王錦義／花蓮報導〕立委傅崐萁擔任花蓮縣長任內耗資5億元推動「日出香榭大道」花崗岩板路面，只是遇雨就容易溼滑，昨又有民眾貼文抱怨1天發生2件摔車；縣議員楊華美今在臉書上寫：「香斜大道，鄉親摔不停，縣府無動於衷。」議員胡仁順也批評：「全花蓮最不安全的回家的路，就是傅崐萁為花蓮人一手打造的！」；縣府建設處回應，日出大道2023年10月已經完成驗收，路口處花崗石鋪面會做加工改善。

縣府建設處回應，花崗石表面當初有粗糙面，但走久了現況會比較滑，發現一些事故是在路口處，機車騎的速度快，看到橫向有車輛就緊急剎車，容易打滑；因此改善方式會去把路面做一些加工，讓表面更粗糙，並研議在路口裝設無號誌路口警示設施，警示設施感應方式有車輛到路口時，旁邊裝設電子告示提醒右方有來車，希望提早慢下來，養成到路口減速停看習慣，降低事故。

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民眾在社群媒體上貼文：「在香榭大道每次下雨就是可以看到一堆人摔成一片，不敢驗收這條路是不敢說的祕密」、「想看摔車可以到香榭大道看，帶小孩來還可以機會教育一下」，但貼文引來支持者留言回批，認為「自己不會騎車怪路爛？為什麼不是每台摔，正常騎根本不會摔，摔車是個人問題」。

依據監察院調查報告，花崗岩材質鋪設道路有安全疑慮，但縣府堅持道路滿鋪花崗岩，甚至核定細部設計前即採買花崗岩，經檢驗花崗岩BPN抗滑係數平均數值均低於55，部分路段濕式BPN值甚至有低到41情形，而採用柏油AC路面，濕式BPN數值為61.5至62.5。道路鋪面採用AC防滑效果遠優於花崗岩，本案部分路段止滑性能欠佳，容易打滑。

花蓮縣議員楊華美臉書貼文：

花蓮縣議員胡仁順臉書貼文：

傅崐萁擔任縣長內耗資五億推動的日出香榭大道花崗岩板路面遇雨就容易溼滑，昨又有民眾貼文抱怨一日發生兩摔車。（記者王錦義攝）

傅崐萁擔任縣長內耗資五億推動的日出香榭大道花崗岩板路面遇雨就容易溼滑，昨又有民眾貼文抱怨一日發生兩摔車。（記者王錦義攝）

傅崐萁擔任縣長內耗資五億推動的日出香榭大道花崗岩板路面遇雨就容易溼滑，昨又有民眾貼文抱怨一日發生兩摔車。（翻攝Threads）

傅崐萁擔任縣長內耗資五億推動的日出香榭大道花崗岩板路面遇雨就容易溼滑，昨又有民眾貼文抱怨一日發生兩摔車。（翻攝Threads）

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