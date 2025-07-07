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    朱立倫批賴無視經濟搞大罷免 吳思瑤：國家政策運作朱已脫軌

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤。（記者謝君臨翻攝）

    2025/07/07 11:07

    〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨主席朱立倫近期「反罷」宣講時，稱726為「民主保衛戰」，反對執政黨以罷免操作奪取國會多數，並批評總統賴清德自上任以來無視經濟民生，將主要精力放在發動大罷免在野黨立委。對此，立法院民進黨團幹事長吳思瑤反批，朱立倫滿腦子只看到政治議題，有關國家政策運作的正常軌道，朱已脫軌、離線。

    「恐怕朱立倫才是只看到政治議題。」吳思瑤說，大罷免是朱立倫要挽救黨主席能否順利連任、挽救其信任危機很重要的關卡，所以朱滿腦子只看到政治議題，若他有關心行政部門這1年來對於經濟政策的提出，譬如行政院成立了經濟發展委員會也陸續開會，產官學研為經濟政策把關、定調，「朱立倫不知道嗎？」

    吳思瑤再指，行政院也提出了「投資台灣三大方案」，不管是根留台灣、台商回台，或者是強化中小企業，「朱立倫不知道嗎？」又包括像立法院經濟委員會剛剛審完的「攬才專法」（外國專業人才延攬及僱用法），對於經濟發展，台灣要容納更多人才，要向國際留才、育才、攬才等，「朱立倫都沒看到嗎？」

    吳思瑤批評，朱立倫對於整個國家政策運作的正常軌道，完全已脫軌、離線，這些進度請朱好好關心一下，只要做功課、只要google、只要關心自己的國家，都可以知道，「我們拚經濟的作為，是非常認真在做」。

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