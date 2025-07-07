毒品深入年輕族群 藍白立委籲強化防堵毒害菸害

圖為警方查扣喪屍煙彈等毒品。（資料照）

2025/07/07 11:07

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨立委李彥秀、民眾黨張啓楷及台北市議員陳宥丞今日在立法院召開「校園菸毒氾濫 ‧ 強化源頭管理補足校安破網」記者會指出，近年年輕族群對毒品的依賴增加、使用的強度提高，疾呼中央機關應跨部會積極攜手訂定毒害、菸害聯防機制，強化菸毒害防制。

李彥秀指出，根據內政部統計，去年12至17歲毒品嫌犯人數達到607人，18至23歲人數達3215人，前者相較前年增幅高達22.6%。且12至17歲族群以施用第三級毒品為大宗，但到了18至23歲卻轉變為施用第二級毒品為多數。菸害方面，2023年3月菸害防制法修正施行後，國、高中生使用加熱菸比率並未出現明顯反轉，甚至使用加味菸比率還創下新高。

請繼續往下閱讀...

李彥秀表示，行政院從2021年開始推動「新世代反毒策略2.0」為期4年投入約150億元經費，防制毒品危害青少年，但預算投入後，年輕學子們使用毒品的人數卻是節節高升，難道經費又是打水漂、反毒策略淪為作文比賽？而菸品管理同樣失靈，網路上可輕易找到多家販售加熱菸或電子煙通路，遑論時下年輕人多是以IG、臉書社團、LINE群組等隱蔽管道購買，thread上更有網友大喇喇分享出國時如何夾帶加熱菸入境，行政部門是不知道，還是睜一隻眼閉一隻眼？

李彥秀強調，菸毒成癮容易，戒治難，吸毒後更是影響一生，全家受苦，目前的防制成果，絕對無法讓民眾滿意、讓家長安心。校園安全不容耽擱，源頭管理絕非口號。李彥秀提出「邊境管理、阻絕流通、校園防堵」等三項策略，檢討旅客通關查驗流程、突破新興通路查緝困境、精進校園毒害防制識能，三箭齊發保護學生免於菸害毒害。

張啓楷表示，依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」））近2年遭到濫用，短期內查獲數翻倍，今年1月至4月查獲的相關非尿液檢體已經超過1600件，比起去年整年還高，現在已直接危害校園。台南竟查出警方使用的毒品快篩試劑有超過7600支過期，今年1月至5月，就有63件毒駕案件未能如期舉發，政府行政怠惰、消極應對，還把皮球踢給地方政府，眼睜睜讓年輕人暴露在無聲毒害之中。

陳宥丞表示，行政院去年增列依托咪酯為二級毒品，檢警針對喪屍煙彈進行查緝及毒駕執法取締程序，卻因為沒有配備取締毒駕的科學化設備，讓取締工作更為困難。

陳宥丞提到，台灣的成大、台大、中國醫藥大學與警察大學的研究團隊，花費三年時間開發出以唾液為檢體的手持可攜式毒品判讀機與快篩試劑，檢測只需10分鐘，不但方便而且準確率高達9成以上，可望成為警方測毒利器，再以國外經驗舉例，澳洲、香港等皆使用「口腔快篩」查緝毒駕，顯示建立路邊毒品檢測制度已是國際趨勢。

陳宥丞強調，地方警政單位非常需要中央警政署明定在法律上普及採用毒品快篩，加速評估檢測工具使用，地方才能採購與推廣，也可以更有法源依據來要求廠商提供更準確，降低偽陽性的試劑，不要讓毒駕零容忍淪為口號，警政署身為第一線員警的後盾，應該設法解決執法前線的困境。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法