刑期刷新紀錄？層級最高退將高安國淪中共內應 律師：或殺雞儆猴

退役陸軍中將高安國被控當共諜，高院4日開庭，並提訊在押的高安國出庭。（記者楊國文攝）

2025/07/07 11:44

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍退役中將高安國涉共諜案，遭《國家安全法》等罪起訴，目前仍在羈押中，4日再度被傳喚出庭，非當事律師劉韋廷分析指出，高安國是歷來涉共諜階級最高軍官之一，身份極具象徵意義，加上他不認罪態度，無法爭取減刑，「判處15年以上乃至逼近20年的刑期，並非不可能。」

擔任統派團體「中華民國台灣軍政府」總召的高安國，涉嫌充當中共內應，發展地下組織、勘查軍事設施，並於戰時承諾「協助共軍攻台」。7月4日，他被法院傳喚出庭時情緒激動，面對媒體詢問是否背叛國家，當庭怒吼：「哪有對不起國家？胡說八道！」

請繼續往下閱讀...

律師劉韋廷昨天（6日）在臉書分享「將領級背叛與可能的最重刑期」一文指出，依照過往案例對照：國安法下的最重刑期已達20年。

劉韋廷表示，近年共諜案的量刑趨勢已大幅升高，他舉幾個具代表性的案例，例如：羅賢哲案（2011）：陸軍少將，為共發展組織，違反《陸海空軍刑法》，判處無期徒刑。劉聖恕案（2023）：空軍退役上校，吸收現役軍官刺探軍機，最終判處有期徒刑20年，為目前司法體系下的最高刑度。

邵維強案（2023）：長年協助中共發展地下組織、簽署投降承諾書，判處12年6月。屈宏義案（2025）：退役少校，成立武裝政黨，策劃內應，判處10年。

劉韋廷點出，這些案例顯示，國安法與相關法律修正後，對於發展共諜組織的行為，司法實務已不再寬容。尤其高階軍官涉案者，一旦涉及武裝策劃、洩密與勾結敵對勢力，法院傾向以「數罪併罰」加重刑度，以示國家立場明確。

對於高安國面臨的刑期有無可能刷新紀錄？劉韋廷寫道，本案檢察官已明確求處高安國「10年以上有期徒刑」，並指出其行為涉及：1.在台發展武裝組織，2.勘查AIT與軍事要地，3.戰時承諾為共軍內應，4.疑似觸犯《國家安全法》、刑法內亂外患罪、《國家機密保護法》等。若法院認定多項罪名成立，依法可以數罪併罰，合併刑期理論上可超過20年。

不過，劉韋廷也提到，高安國實務上能否打破劉聖恕「20年」的刑度紀錄，仍視法院綜合考量。

此外，劉韋廷強調，高安國的身份與地位，也極具象徵意義。身為退役中將、歷來涉共諜階級最高軍官之一，對國安造成的潛在威脅難以估量。此案不只是法律問題，更牽涉政治層面的「殺雞儆猴」效果，因此法院即使不判到極限，也可能判處15年以上的重刑。

值得注意的是，劉韋廷表示，此案與部分共諜案被告選擇認罪、繳回不法所得不同，高安國目前全盤否認犯行、態度強硬。這樣的立場在量刑上恐難爭取從輕，甚至反而因「毫無悔意」被法院列為加重理由。司法實務上，承認犯罪並配合調查的被告，可依《刑法》第59條與《量刑準則》爭取減刑。反之，如被認定罪證明確卻仍強辯，法院常會採用「強化嚇阻」立場，判以重刑以警示社會。

劉韋廷最後總結，高安國案是一起具有高度政治、國安與司法象徵意義的案件。即便檢方僅求處10年以上徒刑，但法院在綜合其身份、行為內容與當前對共諜行為零容忍的態度後，判處15年以上乃至逼近20年的刑期，並非不可能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法