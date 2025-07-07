台東縣府下鄉辦縣政說明會 「挫賓」總部批違行政中立

被罷免的立委黃建賓（站者）在台東縣政說明會出席，國民黨部主委吳秀華（左）也出席。（挫賓總部提供）

2025/07/07 10:45

〔記者黃明堂／台東報導〕罷免國民黨立委黃建賓將於7月26日進行投票，距離投票時間已不到20天，台東挫賓總部今天質疑縣政府由「縣長秘書團」組成第三階段縣政說明會，自6月18日起在市區、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮舉辦19場縣政說明會，名義是縣政說明會，但現場皆為反罷免旗幟及反罷免小物，還邀黃建賓本人到場宣講，縣府明顯違反行政中立，用納稅人的公帑為黃建賓個人的罷免案而使用。縣府秘書長盧協昌表示，將在了解此事後進行說明。

挫賓總部說，自5月30日起，黃建賓委員就不斷利用縣政說明會的名義在台東市各里進行反罷免宣傳，除了先前與會民眾可以拿到洗潔精之外，6月3日還在飯店舉辦30桌的免費下午茶，卻在立委柯志恩的粉絲專頁露餡，被民進黨發言人吳崢按鈴提告違反選罷法。

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挫賓行動罷免總部表示，縣政府堂而皇之為黃建賓反罷免宣講，自6月18日起到7月17日，在台東市區、卑南鄉、鹿野鄉、關山鎮，舉辦19場縣政說明會，由縣長饒慶鈴的行程秘書擔任主持人，並邀國民黨部主委吳秀華、黃建賓到場宣講，名義是縣政說明會，但現場皆為反罷免旗幟及反罷免小物，明顯違反行政中立。

挫賓總部表示，根據與會民眾的說法，原以為是要參加縣政說明會，到了活動中心現場才發現內外皆是反罷免的旗幟，整個說明會的內容都與縣政無關，而是不斷叫鄉親要去投不同意罷免。而罷免投票在即，如今縣府與黃建賓不斷在挑戰選罷法及行政中立法的最低標準，利用縣府資源進行反罷免宣講，在台東這樣黨政不分、在中央沒有表現的立法委員，呼籲台東人7月26日一起回家投下罷免同意票。

挫賓志工表示，縣府連辦多場後，總部才知道有此說明會，於是在7月3日請志工潛伏進入聆聽，才發現縣府竟然大剌剌為反罷免宣講，連被罷免人黃建賓都到場，還明白放看板教投不同意票，實在太誇張。

台東縣政說明會鹿野場的場外掛著反罷免布條。（挫賓總部提供）

台東縣政說明會鹿野場內公然擺放罷免投票示意看板。（挫賓總部提供）

台東縣政說明會19場次表，主持人均為縣長饒慶鈴秘書團。（挫賓總部提供）

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