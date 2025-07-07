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    PO文稱王鴻薇嗆人無恥 Threads網友不起訴

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    國民黨立委王鴻薇。（資料照）

    2025/07/07 10:29

    〔記者王定傳／台北報導〕一名王姓網友今年4月在社群媒體Threads上PO文指，一名大姐說：「前幾天在市場遇到王鴻薇（國民黨立委），她在找民眾一個一個握手，我不想跟她握，王竟然對我說你怎麼這麼無恥！」王鴻薇發現後對網友違反公職人員選罷法及刑法加重誹謗罪嫌，台北地檢署傳訊PO文的網友及在場目擊的志工，認為王所述是其親身體驗，內容非毫無根據，亦屬可受公評事項，今日處分不起訴。

    王鴻薇另控告本報編輯，但檢方同樣認為，編輯主觀上認為王姓網友所言屬實而將報導發布於電子報上，並無犯意，同樣處分不起訴。

    這起案件發生在4月8日晚間8時許，王在Threads上發文：「今天團隊支援顏若芳議員在晴光市場的加開場，桌椅剛擺好還沒正式開張，就有一位大姐走過來問『可以簽了嗎？』，等她寫完之後，她對我們說這個一定要罷掉，我們說『對！沒錯！』。

    文章還指：「這位大姐又繼續說，『前幾天在市場遇到王鴻薇，她在找民眾一個一個握手，我不想跟她握，王竟然對我說你怎麼這麼無恥！』」該名志工接著說：「我們在場的志工聽了全都驚呆了，簡直不可思議，怎麼會這樣對自己的選民，難怪大姐會這麼激動。還真是謝謝王委員啊，我們的生意才會這麼好！」

    王鴻薇發現後提告，檢方傳訊2名志工，都說確實有一名大姐提及「無恥」一事，檢方依此認定，王PO文內容是其親身體驗，內容非毫無根據，內容亦屬可受公評事項，屬憲法保障言論自由範疇，主觀並無明知不實仍惡意捏造傳述，處分不起訴。

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