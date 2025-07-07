賴坤成批黃建賓在立院沒「出頭」 罷免答辯所提政績微不足道

前立委賴坤成批評國民黨立委黃建賓知名度不高、格局低。（記者黃明堂攝）

2025/07/07 10:08

〔記者黃明堂／台東報導〕罷免國民黨台東立委黃建賓將於7月26日投票，他在罷免答辯書中列舉部落聯外道路、學校操場、游泳池等多項政績；前立委賴坤成譏黃建賓知名度不高、在立院沒什麼「出頭」，連政績都微不足道，卻完全跟著傅崐萁當跟班，通過敗法亂政的法案、亂删預算，賴搖頭嘆：「格局啊⋯⋯」！

黃建賓在中選會公告的罷免答辯書中洋洋灑灑寫了近4千字，其中不少描述立委1年多的政績，包括成功爭取鹿野鄉寶華橋重建預算增至7.1億元、水利署允諾挹注經費改善風飛砂、環境部挹注經費改善焚化廠外牆設施、大武鄉愛國蒲聯外道及橋樑、爭取提升村里長事務補助費、關山畜牧糞尿資源處理設施經費、新自強號座椅優化、台東女中操場改善經費1420萬元、台東高中泳池設施改善經費1000萬元、東海國中體育館7000萬元。

請繼續往下閱讀...

賴坤成說，這一年多以來，台東的聲音在國會是靜悄悄的，黃建賓所提為台東爭取的「政績」，例如災害補助、老舊校舍改建，幾乎都是部會既定政策執行，實在不足為道，相較於賴坤成在立委任內，爭取「花東地區發展條例」10年400億的「花東發展基金」；而延宕多年的「台九線南迴公路山區改善工程」有條件通過環評，格局差太多。

賴坤成說，黃建賓的知名度不高，在立法院也沒什麼「出頭」，相對於隔壁花蓮的傅崐萁，其仇恨值也較低，「挫賓」的熱度也無法如「拔傅」般吸引全國熱度。身為台東唯一的區域立委既然在國會不能為台東發聲，卻完全配合著國民黨、跟著傅崐萁當跟班，提案通過敗法亂政的法案、亂删預算、還跟著去中國「朝聖」。

賴坤成說，這次大罷免不只是個人能力、操守、問政成績的檢驗，更是民主自由與獨裁價值觀念、台灣何去何從的路線之爭，當中國國民黨的主流勢力已經從「反共抗俄」驟然轉為「親中舔中」，大剌剌地扮演「中國在台灣國會代言人」角色，都已經「侵門踏戶」到家門口了，台灣人民還能沈默，還在鄉愿？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法