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    中國逕行啟用W121航路香港航班率先通過 小粉紅嗆宣示主權

    中國民航局6日逕行宣布，啟用M503航路W121銜接線。（資料照）

    中國民航局6日逕行宣布，啟用M503航路W121銜接線。（資料照）

    2025/07/07 10:13

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國民航局逕行宣布，啟用M503航路W121銜接線後，有中國網友在抖音旗下「今日頭條」平台揭露，從香港飛往上海的CPA376航班率先通過新航線進入中國，成為啟用後首批實際飛行的航班之一。

    針對M503航路W121銜接線啟用，中國國台辦發言人陳斌華聲稱，M503航路位於上海飛行情報區，設立和啟用此航路是中國民航空域管理常規工作。自M503航路及W122、W123銜接航線啟用以來，切實改善兩岸航班營運，便利兩岸人員往來。

    有中國小粉紅發文揭露W121航路已有香港的航班通過，並嗆聲，「W121銜接線的開通，意味著航班可在更靠北的位置接入M503航線，直接飛越馬祖列島附近空域。不僅是空域資源的優化，更是用實際行動宣示中國主權」。與國台辦聲稱的便利兩岸人員往來，大相逕庭。

    陸委會6日駁斥，中方迄今已3度片面違反共識，完全不尊重台灣民意，增加兩岸及區域不安；且W121非兩岸航路，何來便利兩岸人員往來之說？相關說法顯不具正當性。

    陸委會強調，當前兩岸及亞太情勢複雜，中方片面作為將升高區域情勢，各方均不樂見，呼籲中方停止相關作為。

    中國民航局逕行宣布，啟用M503航路W121銜接線後，有中國網友在抖音旗下「今日頭條」平台揭露，從香港飛往上海的CPA376航班率先通過新航線進入中國。（圖擷取自今日頭條）

    中國民航局逕行宣布，啟用M503航路W121銜接線後，有中國網友在抖音旗下「今日頭條」平台揭露，從香港飛往上海的CPA376航班率先通過新航線進入中國。（圖擷取自今日頭條）

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