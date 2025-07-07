達賴喇嘛宣布中國無權干涉轉世 在台藏人：對中共強而力反擊

西藏精神領袖達賴喇嘛7月6日歡度90歲生日，感謝為他獻上祝福的信眾。（歐新社）

2025/07/07 09:10

〔記者陳鈺馥／台北報導〕西藏精神領袖達賴喇嘛剛過90歲生日，他日前正式宣布轉世制度仍會延續，繼承人將在中國境外出生，並強調中國或其他單位都無權干涉轉世事務。在台流亡藏人、西藏台灣人權連線秘書長札西慈仁表示，法王的在生日前夕的發言，正是對中共最強而有力的反擊。

中國外交部此前回應聲稱，達賴喇嘛的轉世靈童必須遵守中國法律法規以及宗教儀軌和歷史定制，在中國境內產生。

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為慶祝第14世達賴喇嘛90歲大壽，西藏台灣人權連線、香港邊城青年、台灣自由圖博學聯的成員，7月4日已抵達印度達蘭薩拉參加慶典，並拜會西藏流亡社群，建立藏台之間更深連結。

西藏台灣人權連線表示，我們對於法王達賴喇嘛再次發出堅定且清楚的訊息，「未來會有第15世達賴喇嘛繼任，但只有第14世達賴喇嘛所創立的甘丹頗章信託基金會才有權利認定轉世靈童」表示歡迎。

達賴喇嘛7月5日在長壽法會中指出，他希望能多活30至40年，並且繼續為人民服務。札西慈仁說，中共才對法王的轉世及全世界對西藏的支持發表惡意的批評，認為中國才有權決定下一任的達賴喇嘛。法王的在生日前夕的發言，正是對中共最強而有力的反擊，只有達賴喇嘛自己及法王辦公室才有權決定達賴喇嘛的未來。

札西慈仁強調，不管是境內外的藏人，以及不同世代的藏人，都應該要團結，「我們應該要分擔法王肩上的責任」。

台灣民間代表團亦出席7月6日的慶生會，與來自全世界支持西藏的友人齊聚一堂，共同為達賴喇嘛慶生。長期支持西藏的李察吉爾現場致詞時說，達賴喇嘛不僅是西藏的達賴喇嘛，更是全世界的。

今年7月6日至2026年7月5日為「慈悲年」（Year of Compassion），西藏台灣人權連線及台灣民間團體預計將「從雪山到海洋：達賴喇嘛人權特展」到更多的城市展覽；同時也會和台灣國會西藏連線合作，促成台灣市議會西藏連線的成立，讓西藏議題的倡議更深入草根。

2025年參訪達蘭薩拉的代表團成員有札西慈仁、西藏台灣人權連線常務理事林欣怡、人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧、香港邊城青年秘書長馮紹天、香港邊城青年理事長李芃萱等人。

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