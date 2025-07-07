若大罷免讓民主再翻頁 顏擇雅：台灣將成西方國家指路明燈

顏擇雅強調：「若台灣可以依靠此次大罷免，成功讓民主政治再翻過一頁，我們將不是打造出另一個台灣奇蹟而已，我們會成為西方民主倒退國家（像美國、法國）的指路明燈。」（資料照）

2025/07/07 09:36

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免三階投票即將在7月26日登場，作家顏擇雅今（7日）早在臉書發文談論大罷免發展至今所代表的意義，及大罷免志工遭遇的暴力事件。顏質疑，反對大罷免的都說罷免就是仇恨動員，但問題是大罷免發展至今的暴力事件，都是哪一邊在動粗？哪一邊的店家被查水錶，哪一邊的領銜人被肉搜和威脅？

顏擇雅指出，政治學理經常不是什麼真理，而是統計結果，她也承認絕大多數狀況中，罷免真的是仇恨動員，但問題是所有統計都有異數，英文說「outlier」。顏擇雅比喻，就好比醫生口中的絕症，永遠都有病患十年二十年還活得好好的，這就是outlier，而這種病患，都是醫學研究者眼中的最寶貴案例，其生活習慣、心理素質、基因組成、療程選擇都會被反覆研究，當作醫學新知的來源。

請繼續往下閱讀...

顏擇雅提到，這次大罷免經過公民實踐，已證明反方才是仇恨動員，同意方這邊反而是超越仇恨，這是為何有這麼多地方媽媽、年輕女性上班族成為罷團志工，她們在街頭遇到恫嚇時，回應經常是一句「先生請你冷靜」。她們對台灣還抱著希望，她們是被希望動員。

顏擇雅認為，正因為跟教科書講法完全不同，這表示台灣公民正在寫歷史，大罷免的成因、過程如何運作，將成為全世界都會引述的案例。

顏擇雅說，如今歐美許多國家都陷入社會兩極化、人民無力感越來越深而轉為憤怒的政治僵局，並強調：「若台灣可以依靠此次大罷免，成功讓民主政治再翻過一頁，我們將不是打造出另一個台灣奇蹟而已，我們會成為西方民主倒退國家（像美國、法國）的指路明燈。從前辦不到的，這次可以辦到，這就是寫歷史。我們現在就是在寫歷史。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法