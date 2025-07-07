小蝦米對大鯨魚 雙和罷團拂曉出擊拚726大罷免

藍委大罷免將於7月26日登場，雙和罷團志工手舉牌宣傳同意罷免。（記者陳奕劭攝）

2025/07/07 08:57

〔記者陳奕劭／新北報導〕距離726藍委大罷免投票日不到20天，「雙和罷團」發起罷免國民黨新北市中和區立委張智倫、永和區立委林德福，今天（7日）一早就與民進黨新北市議員張維倩在中和區員山路口舉牌宣講，呼籲選民7月26日出門投同意票。張維倩指出，她們以「小蝦米對抗大鯨魚」精神打這場選戰，會繼續積極宣傳罷免行動的正當性。

大罷免將於7月26日登場，雙和罷團與張維倩今天清晨在路口舉牌，志工們在路口四個角落舉起「同意罷免」牌子，而張維倩當起麥克風手，宣傳「罷免投同意，反共更有力」、「7月26日懇請大家支持投同意罷免」，獲得許多往返中和、板橋的通勤族比讚支持，活動未爆發嗆聲與衝突。

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張維倩表示，距離726大罷免投票日不到20天，之所以規劃站出口宣傳行動，主因是罷團與立委之間的資源存在非常大的落差，這次面臨罷免的林德福、張智倫都在大路口掛起超過30幅巨型看板，罷團能掛的地點非常有限，因此決定以「小蝦米對抗大鯨魚」的精神，打這場罷免選戰，透過站路口、積極宣講的方式，讓同意罷免的民眾7月26日出來投票。

近日支持同意罷免民眾的意願似乎有所浮動，張維倩指出，這是一場資源不對等的選舉，距離選前還有將近20天，她們會積極宣傳罷免立委的正當性與不適任立委該下台的原因，會繼續努力，促成大罷免大成功。

距離藍委大罷免投票日不到20天，雙和罷團志工清晨手舉牌宣傳同意罷免。（記者陳奕劭攝）

市議員張維倩站路口拿麥克風宣講，呼籲民眾7月26日出門投同意票。（記者陳奕劭攝）

市議員張維倩站路口宣傳，呼籲民眾出門投同意票。（記者陳奕劭攝）

志工們在路口四處舉起「同意罷免」牌子，向通勤族宣傳投同意票。（記者陳奕劭攝）

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