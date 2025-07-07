戒護警力納深夜危勞津貼 政院核定7月生效

行政院核定矯正人員深夜危勞津貼。圖為法務部矯正署台北監獄。（資料照）

2025/07/07 08:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院去年5月核定警察、消防、移民、空勤總隊外勤人員深夜危勞津貼後，近期再核定矯正人員納入，若深夜時段（0-6時）擔服外出戒護勤務人員，每小時增支100元深夜危勞補貼，預估有5千多位戒護警力適用，並自7月起生效。

行政院去年研處警消、移民、空勤總隊深夜危勞津貼，法務部也積極爭取矯正人員比照辦理，不過，當時政院人事總處認為，矯正、氣象、交通事業單位等公務機關，夜間執勤人員大多為辦公處所值守或辦理業務工作，在政府有限經費下，優先照顧長期作息紊亂、危勞程度及深夜於駐地外執勤風險較高者。

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但法務部認為，矯正機關性質特殊，戒護工作面臨高度壓力及危險性，不論平假日均須24小時不分晝夜輪值戒護勤務、維護囚情穩定與機關安全，特別在深夜時段常須負責戒送收容人外出就醫、機動調整移監及返家探視等緊急性任務，面臨外界環境各種不確定安全風險，對同仁精神與體力造成極大負擔。

有鑑於此，行政院於今年6月30日正式核定「矯正機關輪班輪休人員深夜危勞性勤務津貼支給表」，仍比照警消人員，每人每小時支給基準為100元，深夜危勞性勤務時數以小時計；同一勤務時段累計出勤時數未滿1小時者，均以1小時計；外出執行深夜危勞性勤務處理案件返回駐地後，接續就該案件辦理必要性工作之勤務時數得合併計之。

現行警消、移民、空總規定，深夜危勞津貼支領要件限縮為「駐地外」執勤，「駐地內」執勤人員並無深夜危勞津貼。因此矯正人員也僅擔服外出戒護勤務人員才能支領，估約5千多位戒護警力適用。

至於海巡人員是否納入？海委會日前曾表示，近年來多次針對相關待遇進行強化，針對夜勤危勞補貼，海委會已啟動內部評估討論，積極爭取。

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