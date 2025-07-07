《看不見的國家》東京特別上映會 觀眾高喊726返國投罷免票

支持大罷免的在日台灣人團體今天在東京舉辦記錄片《看不見的國家》特別上映會，呼籲鄉親726返台投罷免票。（記者林翠儀攝）

2025/07/07 00:21

〔駐日特派員林翠儀／東京6日報導〕在日台灣人團體為了呼籲鄉親響應大罷免活動，今天在東京舉辦紀錄片《看不見的國家》的首場上映會，250個座位不但被秒殺搶空，很多參加的觀眾都表示已訂好機票，準備7月26日返台投下罷免票。

由美國導演葛靜文（Vanessa Hope）在2023年執導的《看不見的國家》，先在全球40多個國家上映，上月才正式與台灣觀眾見面，由於正值台灣大罷免活動挺進第三階段罷免投票的前夕，這部以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物的紀錄片，複習了台灣民主轉型的艱辛過程，以及台灣在國際上遭到中共打壓的處境，在台灣上映後馬上引爆話題，也與大罷免活動有所呼應。

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《看不見的國家》日本特別上映會，是在日台灣青年組成的大罷免支持團體「罷卡ゴミ丼」（Bakagomigon）主辦，在日台灣婦女會與福爾摩沙株式會社協辦。由於今天的東京首映會，開放報名約1小時就額滿，所以預定11日東京加場，13日也將於大阪上映，3場都是免費入場。

「罷卡ゴミ丼」從今年2月起就開始在日本收集連署書，之中也邀請前駐日代表許世楷宣講，志工Mika表示，他們這代人有很多都是解嚴後出生，不了解以前的歷史，希望透過這些活動讓更多海外台灣青年知道以前的歷史，也能更踴躍回去投票，志工賢一則表示，透過這部紀錄片的放映，除了讓大家更了解台灣國內和在國外的處境，也希望有更多台灣人在7月26日及8月23日返台投票。

在日台灣婦女會會長武田佳蓉子表示，這一年來藍白立委在立法院通過多項毀憲亂政的法案，阻擋台灣民主發展，引起公民團體的大罷免，大罷免攸關台灣未來的命運，希望鄉親726返台投票罷免，保護台灣的民主。

《看不見的國家》中有很多「催淚」片段，例如台灣國手奪下奧運金牌，卻看到自己的國旗被升起，很多人看完後淚眼汪汪，主辦單位特別錄製了志工賢一與導演葛靜文的訪談，讓葛靜文分享拍片幕後和花絮，以緩和大家的情緒。訪談中葛靜文拿出小英總統愛貓「想想」照片，想想在紀錄片中多次出場搶鏡頭，葛靜文說「在台灣，你不能不知道牠」。葛靜文也提到了副總統蕭美琴訪問捷克遭到中共特務跟監的事件，她讚賞蕭美琴是一位非常勇敢的女性。

主辦單位今天還準備了兩顆彩蛋，包括立委吳沛憶的錄影談話，還有與立委沈伯洋的現場連線。沈伯洋表示，如果這次罷免失敗，將會向國際傳遞錯誤訊息，尤其在國防和國安方面會非常致命。他還提到，現在所有選區的罷免與反罷雙方均呈現五五波知兵相接的狀態，以過去案例來看，返鄉和返國投票的踴躍程度，將會是成敗的重要關鍵，只要返鄉或返國投票的人愈多，贏的機會也愈高。

在日台灣青年組成的大罷免支持團體「罷卡ゴミ丼」，主辦《看不見的國家》日本特別上映會，現場秀出726大旗。（記者林翠儀攝）

《看不見的國家》導演葛靜文，在上映會後訪談中秀出「想想」的圖卡。（記者林翠儀攝）

在日台灣婦女會會長武田佳蓉子，呼籲鄉親726返台投票罷免，保護台灣民主。（記者林翠儀攝）

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