酸民進黨重兵壓境 王鴻薇調侃：我以為我在選總統

台北市藍委王鴻薇。（記者董冠怡攝）

2025/07/06 23:24

〔記者董冠怡／台北報導〕台北市藍委王鴻薇罷免案進入三階投票，今天她在中山區劍潭里區民活動中心，舉行政策說明會，市長蔣萬安現身助講；王鴻薇表示，最近民進黨重兵壓境，但她要讓對方知道，越打壓就越團結，呼籲鄉親幫忙拉票。

王鴻薇提到，謝謝這段時間以來，幫助她能夠度過、反抗大惡罷的支持者，她會加倍努力，一定要讓「大罷免、大失敗」，同時說明投票規則及注意事項，「最重要的三件事，就是投票率、投票率、投票率」，如果反對大惡罷、支持王鴻薇和蔣萬安，但若沒有出來投票，就可能讓罷免方得逞，呼籲鄉親幫忙拉票。

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王鴻薇說，近期民進黨重兵壓在她的選區，包括不分區立委王義川、台北市立委吳思瑤、台南市長黃偉哲、台南市立委林俊憲、郭國文、林宜瑾與高雄市立委黃捷、要選高雄市長的立委邱議瑩等人都跑來，「我以為我在選總統」，但她要讓這些人知道，台北市選出來的立委，不是讓台南、高雄罷掉的，越打壓就越堅強，一起用行動表達團結。

蔣萬安表示，這次面對非常艱鉅的挑戰，民進黨發動大罷免，是因國民黨在立法院的席次超過民進黨，使其無法再權力一把抓，選輸就翻桌，還要用納稅人的錢十億元陪民進黨重選，而且五名藍委的學經歷、問政品質、地方服務、監督力道都是一時之選，罷免優質立委很沒道理，號召七二六蓋下不同意罷免，抵抗民進黨政府的不公、不義。

蔣萬安指出，藍委會這麼辛苦，除了中山區綠大於藍，民進黨掌握司法、媒體和網路，對於罷免藍委一路開綠燈，罷免綠委就發動搜索、約談、羈押，造成藍委被罷免、綠委好整以暇集中資源針對北市立委，質疑民進黨因王鴻薇監督政府力道強勁，故而無所不用其極抹黑、攻擊、扭曲、造謠，試圖罷掉眼中釘。

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