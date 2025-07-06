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    「打草」太用力？ 四叉貓疑遭大量檢舉 臉書、IG、Threads全消失！

    時常揭露藍白陣營黑料的四叉貓，6日突傳臉書、IG、Threads等社群平台全消失。（資料照）

    時常揭露藍白陣營黑料的四叉貓，6日突傳臉書、IG、Threads等社群平台全消失。（資料照）

    2025/07/06 23:04

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕時常揭露藍白陣營黑料的網紅「四叉貓」劉宇，今天（6日）突傳社群全部「消失」，本人晚間在YouTube開直播證實此事，引發網友熱烈討論。

    最近粉專「迷因台式民主」製圖公開11位偵辦京華城案檢察官和3名法官清楚肖像和全名，企圖以前北市副市長彭振聲妻子輕生一事鼓吹仇恨，激進小草轉發加註「命債，命還」恐嚇文字，在網上鬧得沸沸揚揚。

    而四叉貓最近幾天頻爆激進小草和「迷因台式民主」戴姓版主過往黑料，還透露他已檢舉該粉專成功。不料疑似遭遇藍白支持者和網軍大量檢舉，四叉貓的臉書、IG、Threads等社群平台今天被發現全部消失。

    據悉，四叉貓的臉書已被永久停權，臉書搜尋「四叉貓。劉宇（滾動）」無果，在Google搜尋雖然可以找到，但點擊進去顯示「目前無法查看此內容」。至於IG、Threads，外界還是可以瀏覽平台內容，但四叉貓本人無法登入。

    四叉貓今晚以「開直播討拍拍，可能要退隱江湖了……」為題在YT開直播，證實自己的臉書粉絲團、IG、Threads被禁，「可能是因為這段時間挖『鬼針草』挖太多，所以被大量的檢舉，現在就是全部消失不見了！」

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