連勝文嗆罷免、黑熊學院「一群禽獸」 陳時奮斥：就是個小孬孬

國民黨台北市黨部5日舉行反惡罷大型宣講活動「反惡罷！7/26出門投票不同意罷免」，藍營副主席連勝文宣講。（資料照）

2025/07/07 00:31

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免行動邁入第三階段，各地罷團如火如荼展開催票行動的同時，國民黨也開始積極宣傳反罷免，措辭卻充滿侮辱與歧視。國民黨副主席連勝文近日公開嗆罷免志工和黑熊學院都是「禽獸」，引發輿論批評。對此，旅美教授陳時奮（筆名：翁達瑞）怒斥「連勝文是個小孬孬！」

國民黨台北市黨部本月5日在市民廣場舉辦反罷免宣講活動，連勝文上台宣講時稱民進黨掌握這個國家90%的權力，如今剩下10%的監督制衡也想拿走，賴清德想要當「皇帝」，想要百分之百掌權，「正告民進黨，如果想做皇帝，就投胎去北韓，其他國家執政者都在想要如何突破經濟海嘯，只有台灣的賴清德在關門搞鬥爭，這次的罷免完全沒有正當性，民進黨還叫一群『禽獸』、叫什麼熊的到處攻擊國民黨的人。」

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連勝文的發言曝光後隨即惹議，陳時奮6日針對此事在臉書發文，「國民黨的首場反罷免造勢大會，連戰的兒子連勝文上台宣講，指控民進黨放任自己的禽獸，叫什麼熊的禽獸攻擊國民黨。我用『連戰的兒子』稱呼連勝文，因為沒有『連戰的兒子』這個身分，連勝文什麼都不是。連勝文的所有頭銜都來自祖蔭，而非自己的努力。連勝文靠著『會投胎』得意政壇，至今仍住在家族購置的豪宅，接受家族基金會的供養。這樣的權貴之後竟然膽敢批評『大罷免』公民運動。」

陳時奮直言，「大罷免的源頭就是胡作非為的國民黨立委。連勝文可以反對大罷免，但要講出一個道理，例如台灣需要『毀憲亂政、親中賣台、圖利自肥』的法案，國民黨立委推動的法案符合民意期待。連勝文說不出這樣的論述。事實上，國民黨推動的法案傷害台灣利益，為中共併吞台灣鋪路。因為無法捍衛國民黨立委的胡作非為，連勝文轉而攻擊民進黨，而且極盡歪曲之能事。」

他表示，「第一，連勝文是個小孬孬，只敢用『什麼熊的禽獸』暗指黑熊學院，不敢指名道姓攻擊。第二，連勝文暗示黑熊學院從事不法活動，且受到執政的民進黨縱容，但黑熊學院是合法的公民團體，不需任何政黨的包庇。第三，連勝文把黑熊學院當作民進黨的附隨組織，卻提不出任何證據，我要再說一遍，黑熊學院是公民團體，不隸屬任何政黨。第四，連勝文謊稱黑熊學院攻擊國民黨，罔顧該組織的宗旨在強化民防，黑熊學院的對手是中國共產黨，卻被連勝文扭曲為攻擊國民黨。第五，連勝文把黑熊學院醜化為禽獸，純屬無端謾罵，更羞辱了珍貴的台灣黑熊。」

最後陳時奮表示，「連勝文的禽獸說反讓我想起一句台灣俚語，用台語唸有押韻：『驚某大丈夫、打某豬狗牛』，根據這句台灣俚語，家暴的男人才是禽獸，特別是兩代家暴的家族（連戰和連勝文過去多次爆出家暴傳聞），我強烈建議連戰的兒子連勝文少用『禽獸』這兩個字！」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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