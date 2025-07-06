丹娜絲颱風打亂國考試程 高考三級考試延至7/8-7/10舉行

受丹娜絲颱風影響，考選部宣布高考三級考試延至7/8-7/10舉行。（資料照）

2025/07/06 19:20

〔記者楊綿傑／台北報導〕今年公務人員高考三級考試原訂今天（6日）至後天（8日）舉行，但受丹娜絲颱風影響，考選部宣布，試程將延至本月8日至10日舉行，提醒應考人密切注意官網最新消息，並關注交通動態，留意自身安全。

114年公務人員高考三級考試設台北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門、馬祖等16考區。

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考選部表示，依據中央氣象署最新颱風預報資料顯示，丹娜絲颱風對台灣各地及澎湖構成威脅，數個縣市政府已宣布明日停止上班上課，依國家考試偶發事件處理辦法第12條第1項規定，任一考區不能進行考試時，所有考區配合停止考試，並經討論將順延至7月8日至10日舉行。

考選部另提醒，除了高雄考區明誠中學應試地點調整為三民家商外，其餘試區應考人仍於原試場應試；考選部將持續留意天候動態並適時發布訊息公告，請應考人密切注意官網最新消息，並關注交通動態，留意自身安全。

考選部也提到，應考人如因考試延期或交通因素致全程無法參加考試者，可依考選部各項考試規費退費作業要點規定，於考試後15日內申請退還報名費。

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